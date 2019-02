Pijany weselnik rzucił kamieniem w wóz strażacki. "To szczęście, że nikomu nic się nie stało"

Wracał z wesela, rzucił kamieniem w wóz strażacki

O nietypowym ataku na wóz bojowy otwockiej PSP poinformowano w środę 31 października. Z relacji strażaków wynika, że kiedy przejeżdżali przez miejscowość Ostrów, w przednią szybę uderzył kamień. Wówczas strażak prowadzący wóz zatrzymał pojazd. Załoga dostrzegła na szybie spore pęknięcie. W tym samym czasie poboczem drogi wędrował mężczyzna, który chwiejnym krokiem próbował oddalić się z miejsca zdarzenia.

Ubrany był tak, jakby dopiero co opuścił przyjęcie weselne, spodnie w kant, jasna koszula, marynarka. Mundurowi podejrzewali, że to właśnie on rzucił kamieniem w służbowe auto – czytamy w komunikacie otwockiej policji.

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na krajowej drodze numer 17:

Zamiast do domu, trafił do policyjnej celi

Strażacy wezwali policję oraz uniemożliwili podejrzanemu ewentualną ucieczkę. Po przyjeździe otwockiej patrolówki policjanci przejęli nietrzeźwego weselnika i przewieźli do miejscowej komendy. Zatrzymanym okazał się 26-letni mieszkaniec Otwocka. Mężczyzna zeznał, że faktycznie wracał do domu z przyjęcia weselnego. Badanie alkomatem wykazało ponad 1,5 promila w organizmie 26-latka. Kiedy wytrzeźwiał przesłuchano go i postawiono zarzut umyślnego uszkodzenia wozu strażackiego. Podejrzany przyznał się do winy, zapłacił grzywnę i zobowiązał się pokryć koszty naprawy pojazdu.