Piknik na 100-lecie PKOI

Piknik zlokalizowany nie tylko w samym Parku, ale także wokół i wewnątrz Centrum Olimpijskiego PKOl wraz z Polskim Komitetem Olimpijskim zorganizuje Urząd m. st. Warszawy, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Urząd Dzielnicy Żoliborz.

Jednym z głównych motywów przewodnich Pikniku będą oczywiście obchody 100-lecia założenia Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKOl powstał 1919 roku) powiązane z otwarciem Światowych Targów Kolekcjonerów Olimpijskich, które równolegle będą dostępne dla odwiedzających w Centrum Olimpijskim PKOl.

Promocja II Igrzysk Europejskich Mińsk 2019 już się rozpoczęła. W sobotę 11 maja do Warszawy dotarła zorganizowana przez MEGOC – Komitet Organizacyjny Igrzysk w Mińsku sztafeta z „ogniem pokoju”, wznieconym w Rzymie 3 maja, na 50 dni przed inauguracją sportowych zmagań w białoruskiej stolicy. We wnętrzu Centrum Olimpijskiego przy galerii polskich mistrzów olimpijskich uroczyście zapalona została „polska” lampa, która w sobotę 25 maja będzie towarzyszyć 21. Piknikowi Olimpijskiemu.

Impreza Polskiego Komitetu Olimpijskiego daje możliwość poznania z bliska charakteru poszczególnych sportów powszechnie znanych, jak i tych nowych, a także zasad rywalizacji, przepisów, technik, taktyk, no i wreszcie jego przedstawicieli, czyli sportowców, olimpijczyków, medalistów, jednym słowem same gwiazdy. Nigdzie indziej w Polsce nie ma takiej imprezy, kiedy to jednego dnia, w jednym miejscu, można spotkać ponad stu polskich, tylko medalistów olimpijskich, bo… nie sposób zliczyć wszystkich przybywających na Piknik sportowców. Dzięki temu impreza w swojej wyjątkowości jest gwiazdozbiorem polskiego sportu.