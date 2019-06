Piknik Ochocian 2019. Mieszkańcy dzielnicy zebrali pieniądze i zorganizowali wyjątkowe wydarzenie [ZDJĘCIA]

VIII Piknik Ochocian to wydarzenie, które co roku organizuje Stowarzyszenie Ochocianie przy wsparciu Teatr Ochoty. - Działamy społecznie i nie pobieramy za to wynagrodzenia . W zeszłym roku zebraliśmy potrzebną kwotę dzięki sąsiedzkiej zbiórce - mówią pomysłodawcy. Podobnie było i teraz. Mieszkańcy połączyli siły i zrzucili się na organizację wydarzenia. W sumie na portalu zrzutka.pl udało się zgromadzić ponad 10 tysięcy złotych . Pieniądze pokryły następujące koszty:

Wspólny polonez, pchli targ i kiermasz rękodzieła

Jak wygląda piknik mieszkańców? Zazwyczaj odbywa się 1 czerwca, po godzinie 16:00 i trwa do późnych godzin nocnych. - W sąsiedzkim gronie spędzamy popołudnie i wieczór: zaczynamy od pchlego targu i kiermaszu rękodzieła, dzieci uczestniczą w zajęciach oraz odbywają się koncerty lokalnych zespołów. Wieczorem odpalamy kultowe tańce „na dechach”, które kończą się "Macareną" i polonezem - mówią mieszkańcy. I dodają, że podczas pikniku bawią się osoby w bardzo różnym wieku: od dzieci po seniorów. - To rodzinna impreza, bezpłatna dla wszystkich uczestników. Co roku świętuje razem ponad 300 osób - i to właśnie do Was, stałych bywalców, zwracamy się o wsparcie tego wydarzenia - opowiadają.