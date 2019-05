Piknik Olimpijski 2019. Polscy medaliści olimpijscy i mnóstwo sportowych atrakcji w parku Kępa Potocka [ZDJĘCIA, WIDEO]

Piknik Olimpijski organizowany przez Polski Komitet Olimpijski jest największą sportową imprezą, która łączy w sobie elementy sportu olimpijskiego, tego na najwyższym poziomie, z rekreacją i zdrowym stylem życia, jak również z bogatą warstwą wartości edukacyjną. W Warszawie odbywa się już od ponad 20 lat. Początkowo na Agrykoli, ale ze względu na ograniczony teren, Piknik przeniesiony został do parku Kępa Potocka. To jedyna taka impreza w Polsce, która jednego dnia, w jednym miejscu skupia ponad stu polskich, tylko medalistów olimpijskich, bo… nie sposób zliczyć wszystkich przybywających na Piknik sportowców.

Moc atrakcji

Na terenie Kępy Potockiej, jak co roku, przygotowanych został ponad 50 stref poświęconych najróżniejszym, nie tylko olimpijskim sportom. Uczestnicy sprawdzali swoje siły m.in. w akrobatyce powietrznej, kajakarstwie, krykiecie, lekkoatletyce, łucznictwie, podnoszeniu ciężarów, rugby, żeglarstwie, szermierce i wielu, wielu innych dyscyplinach. Co ciekawe, na wielu z tych stoisk można było zmierzyć się bezpośrednio z polskimi medalistami olimpijskimi. Wśród starszych uczestników, największą popularnością cieszył się wyścig na ergometrze, w którym zmierzyć się można było z wicemistrzem olimpijskim z Pekinu – Miłoszem Bernatajtysem. Dzieci uczyły się także jazdy na rolkach i deskorolkach.

Piknik Olimpijski daje możliwość poznania z bliska charakteru poszczególnych sportów powszechnie znanych, jak i tych nowych, a także zasad rywalizacji, przepisów, technik, taktyk, no i wreszcie jego przedstawicieli, czyli sportowców, olimpijczyków, medalistów, jednym słowem same gwiazdy.

Mapa przygotowana specjalnie na ten piknik, najlepiej pokazuje na jak ogromnym terenie organizowany jest to wydarzenie i jak wiele atrakcji do wyboru mają uczestnicy.



Motywy przewodnie

Jednym z motywów przewodnich 21. Pikniku Olimpijskiego były obchody 100-lecia założenia Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKOl powstał w 1919 roku) połączone z otwarciem Światowych Targów Kolekcjonerów Olimpijskich, które równolegle odbywały się w Centrum Olimpijskim PKOl.