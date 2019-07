Pink w Polsce 2019. Magiczny koncert na Stadionie Narodowym. Hity, popisy taneczne i... lot w kosmos [ZDJĘCIA]

Pink w Polsce 2019. Dwugodzinny show królowej popu na Narodowym. Amerykańska wokalistka zaczęła z wysokiego "C". Na scenie wiła się na żyrandolu, skakała, tańczyła - ale przede wszystkim śpiewała. Nie zabrakło największych hitów jak "Get the Party Started", "Just Give Me a Reason" czy - pochodzący z najnowszej płyty - "What About Us". To na pewno jeden z najlepszych koncertów w historii Stadionu Narodowego.

Pink w Polsce 2019. Spektakularny koncert na Stadionie Narodowym "Get the Party Started" - tym przebojem Pink otworzyła koncert w Warszawie. "Imprezę" rozpoczęła piosenką, która osiemnaście lat temu wylądowała na pierwszych miejscach list przebojów na całym świecie, zapewniając tym samym wokalistce międzynarodową sławę. Pink, jak przyznaje, inspirowała się Madonną. Jej sobotnie dwugodzinne show było godne królowej popu. Na scenie - poza niezwykle charyzmatyczną wokalistką - pojawił się zespół tancerzy i akrobatów. Mimo spektakularnych układów, byli oni jedynie towarzystwem dla artystki, która już przy pierwszej piosence wiła się na zawieszonym kilka metrów nad sceną żyrandolu. Później było jeszcze mocniej za sprawą "Just Give Me a Reason" czy "Just Like a Pill". Jako, że trasa odbywała się z okazji płyty "Beautiful Trauma", mogliśmy posłuchać szlagierów z tego krążka. Przed "What About Us" wyświetlono filmik mówiący o równości i zachodzących zmianach. Drugi, po "F*** Perfect", opowiadał o rozterkach córki wokalistki, która w rozmowie z matką przyznała, że wygląda zbyt męsko. Pink odpowiada jej, że nie musi się dostosowywać do wymagać społeczeństwa. I, że jest piękna taka jaka jest. Na scenie pojawił się gość z USA - Wrabel - który zaśpiewał w duecie utwór "90 Days". Potem polscy fani w prezencie usłyszeli także cover utworu Cyndi Lauper i Roba Hymana - "Time After Time", który równie głośno co artystka odśpiewała publiczność. Następnie Pink zaserwowała "Walk Me Home" w wersji akustycznej. Na wielki finał Pink wybrała utwór "So What". W pewnym momencie pofrunęła nad widownią Stadionu Narodowego. Lot - choć to być może przypadek - odbywał się akurat w pięćdziesiątą rocznicę misji Apollo 11. Pink niczym astronautka wznosiła się i opadała, jakby grawitacja zupełnie jej nie obowiązywała. Pink w Polsce 2019. Kim jest wokalistka? P!NK, czyli Alecia Beth Moore, wystąpiła w Warszawie w ramach międzynarodowej trasy "Beautiful Trauma World Tour", która trwa od marca 2018. Amerykańska artystka wydała do tej pory (od 2000 roku) siedem albumów studyjnych. Na całym świecie sprzedało się ponad 100 milionów krążków Pink, co czyni ją jedną z najbardziej popularnych muzyków.