Piotr i Paweł znika z Polski. Zamykają kolejne sklepy, także w Warszawie

Na początku października sieć super marketów Piotr i Paweł zamknęła kolejne placówki. Docelowo zniknąć ma aż 20 sklepów marki. W połowie września warszawscy klienci stracili sklep przy ul. Łopuszańskiej, wkrótce Piotr i Paweł planuje zamknięcie także placówka przy ul. Magicznej.

Do tej pory w całej Polsce sieć Piotr i Paweł zamknęła 23 sklepy. Pięć z nich zostało przekształconych w sklepy marki Biedronka. Jak zapewnia jednak Prezes Zarządu Piotra i Pawła, nie oznacza to wcale końca firmy.- Kończymy proces towarowania magazynu centralnego, co ma bezpośrednie przełożenie na szerokość asortymentu na naszych półkach. W drugiej części miesiąca startuje nasza odświeżona gazetka - mówi Marek Miętka w rozmowie z serwisem WiadomosciHandlowe.pl.

Po zamknięciu wszystkich planowanych sklep sieć Piotr i Paweł będzie dysponowała 30 sklepami pod marką własną. Jak zapewnia w prezes sieci, likwidacja sklepów to część strategii mającej na celu nie likwidacje, a umacnianie marki.