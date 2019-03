Piotr K. "najmłodszy polski milioner" usłyszy nowe zarzuty? Mógł oszukać nawet 174 tys. osób

Przypomnijmy, że Piotr K. oferował w reklamach środki odchudzające i lecznicze, które miały m.in. powodować wyleczenie stawów czy żylaków. W komunikatach reklamowych powoływano się na opinie lekarzy albo podkreślano, że środki zostały zbadane przez "sanepid". Reklamowano też, że leki posiadają odpowiednie certyfikaty lub są wymyślone przez laureata Nagrody Nobla. Poza handlem trefnym towarem i oszustwem w reklamach, Piotr K. uruchomił też infolinię, na którą mogli dzwonić niezadowoleni klienci. Była to kolejna ścieżka do wyłudzania pieniędzy. Jak wylicza "Rzeczpospolita", z rozmów zainkasowano kwotę 354 tys. zł. Oprócz tego osoby, które nie odebrały zamówionego towaru, otrzymywały "przedegzekucyjne wezwania do zapłaty" i wcale nie były pismami sądowymi... Magazyn i biuro firmy mieściły się w mieszkaniu K.

Mężczyzna jest podejrzewany m.in. to handel lekami bez zezwolenia. Kilka lat temu był poszukiwany i na mocy Europejskiego Nakazu Zatrzymania trafił w ręce policji w Austrii w wigilię 2016. Wówczas usłyszał w sumie sześć zarzutów, dotyczących oszustwa i sprzedaży leków bez uprawnień - do żadnego z nich się nie przyznał i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Mężczyźnie groziła kara od 6 miesięcy do 10 lat pozbawienia wolności. Sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów. Jeśli usłyszy kolejne zarzuty - kara może ulec zmianie.

K. nie przyznaje się do popełnionych czynów. Obecnie przedłużono mu areszt do czerwca 2019 roku. Jego współpracownik, Mikołaja D., również usłyszy zarzuty. Śledztwo ze względu na ogromy rozmiar zostało skierowane do wysokiego szczebla prokuratory - podaje "Rzeczpospolita".

