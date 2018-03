Świat diet odchudzających proponuje każdemu, kto marzy o zrzuceniu zbędnych kilogramów tysiące scenariuszy. Dieta kapuściana, dieta Dukana, dieta lodowa to tylko wybrane przykłady menu, które zrobiły oszałamiającą karierę w ostatnim czasie. Zwolennicy alternatywnych sposobów odżywiania, jakie według nich mają zagwarantować piękną sylwetką, przekonują, że odchudzać może także pizza. Czy aby na pewno?

Warto wiedzieć, że zdrowa dieta, czyli także taka, której zadaniem jest doprowadzenie do zrzucenia nadmiaru tkanki tłuszczowej, musi opierać się na pełnej gamie składników odżywczych. Oznacza to, że ani dieta lodowa, ani dieta pizzowa nie będą w pełni skuteczne, ponieważ nawet jeśli przyczynią się do utraty zbędnych kilogramów (to raczej mało prawdopodobne), spowodują także liczne niedobory i pogorszenie ogólnej kondycji organizmu. Niemal pewny jest także tzw. efekt jo-jo. Na co więc można sobie pozwolić podczas walki o piękną sylwetkę? Czy ulubiona przez tysiące Polaków pizza jest zakazana? Co z wytęsknionymi deserami? Odpowiedzi na te i na wiele innych pytań poniżej.Ciasto to podstawa każdej pizzy, dlatego powinno być dobrze wyrobione i odpowiednio wyrośnięte. Od sposobu zagniatania i rodzaju oraz jakości mąki zależy bowiem smak całego dania. Wie o tym każdy, dla kogo jednym z najważniejszych pozycji w menu jest pizza. Od ciasta zależy również kaloryczność posiłku. Osoby dbające o linię powinny więc wybierać cienkie, chrupiące placki, które są niskokaloryczne. Dobrym pomysłem jest także zamiana mąki pszennej na pszenną pełnoziarnistą, żytnią, kukurydzianą czy orkiszową. Taka pizza będzie z pewnością zdrowsza i bogatsza w składniki mineralne. Warto wiedzieć, że nie wszystkie lokale mają w ofercie ciasto z różnych rodzajów mąk, dlatego sprawdźmy taką możliwość przed wizytą w restauracji. Jeśli jednak pozwalamy sobie na odrobinę szaleństwa, wybierzmy miejsce, w którym pracują prawdziwi entuzjaści pizzy. Piaseczno jest jednym z nich. To bowiem miasto, które może poszczycić się specjalistami od wyrabiania idealnego ciasta. Pyszną pizzę znajdziecie pod adresem: ul. Wojska Polskiego 28, 05-500 Piaseczno, tel. 22 209 00 18.Pizza dozwolona dla osób będących na diecie odchudzającej musi być zdrowa i bogata w cenne witaminy, ponieważ jej kaloryczność ogranicza spożycie innych posiłków tego samego dnia. Z tego powodu warto zadbać o to, by na pizzy znalazł się sos z prawdziwych pomidorów. Jego intensywny smak pozwoli ograniczyć ilość niepożądanych składników (m.in. tłustych wędlin, serów czy mięsa), co zmniejszy kaloryczność dania i pozwoli cieszyć się niesamowitym smakiem. Warto dodać, że pomidory powinny być składnikiem numer jeden na placku, ponieważ zawierają wartościowy likopen. Więcej na temat zdrowotnych właściwości pizzy na stronie ( http://twojezdrowie.rmf24.pl/badz-fit/zdrowe-odzywianie/news-zdrowotne-wlasciwosci-pizzy-te-informacje-cie-zaskocza,nId,2520347 ).Dobrym pomysłem jest postawienie na kompozycje zawierające dużą ilość warzyw. Pizze wegetariańskie są bowiem zdecydowanie mniej kaloryczne od swoich mięsnych wariantów, poza tym są bogatsze w witaminy i mikroelementy. Ponadto placki z dużą ilością warzyw są bardziej kolorowe, co sprawia, że jedząc oczami, szybciej odczuwamy sytość i nie sięgamy po kolejne kawałki. Nie bez znaczenia jest także wysoka zawartość błonnika, który poprawia przemianę materii i ułatwia spalanie kalorii, co z kolei wpływa na redukcję tkanki tłuszczowej. Warto więc zamawiać sałatkowe pizze.Ser jest jednym z najbardziej kalorycznych składników pizzy, co nie jest dobrą wiadomością dla osób walczących ze zbędnymi kilogramami. Wysoka zawartość tłuszczu nie sprzyja bowiem redukcji wady, ale warto pamiętać, że dobrej jakości nabiał powinien być ważnym składnikiem diety odchudzającej, dlatego można sobie na niego pozwolić, wybierając się do włoskiej restauracji. Trzeba dodać, że ser jest doskonałym źródłem cennego wapnia oraz białka. Ten drugi składnik jest szczególnie ważny podczas redukcji wagi, ponieważ zapewnia sytość na długi czas i bierze udział w istotnych procesach przemiany materii.Odchudzanie się nie oznacza rezygnacji z ulubionych dań. Ważne jest jednak ich odpowiednie zaplanowanie. Jeśli więc masz ochotę na pizzę, nie odmawiaj jej sobie, ale postaraj się nie zamawiać jej do domu. W zamian za to wybierz się na spacer do lokalu. To samo zrób w drodze powrotnej. Poza tym wyznaczaj sobie terminy, w których możesz pozwolić sobie na odrobinę szaleństwa. Niech to będzie sobota czy niedziela. Jedz wówczas wszystko to, na co masz ochotę. Kontrolowane obżarstwo nie zaszkodzi odchudzaniu. Wręcz przeciwnie – wspomoże jej. Warto bowiem wiedzieć, że redukcja kalorii sprawia, że układ trawienny gwałtownie zwalnia, co w dłuższej perspektywie może prowadzić do efektu jo-jo. Jeśli chcesz tego uniknąć, pozwalaj sobie na dni kulinarnej swobody (nie częściej niż raz tygodniu!) – nie zaszkodzi ci wtedy nawet pizza na grubym cieście i podwójny ser.Pamiętaj także, że nie liczy się ilość, a jakość. Jeśli masz ochotę na pizzę, a zaraz po niej na deser –pozwól sobie na nie. Postaw jednak na skład dań i wybieraj ich zdrowsze warianty. Pamiętaj, że nie musisz się przejadać, by zrobić sobie przyjemność. Wybierz się na pizzę ze znajomymi - w miłym towarzystwie z pewnością zrezygnujesz z dodatkowego kawałka, a endorfiny pozwolą ci czuć sytość przez dłuższy czas.