Pizza - najpopularniejszy poprawiacz humoru

Pizza jako atrakcja wieczoru

Nie bez powodu to właśnie pizza sprawdza się idealnie na wszelkich kolacjach i wypadach ze znajomymi czy rodziną. Czeka się na nią raczej krótko, jest smaczna i - jak już zostało wspomniane - składniki można do niej dobrać naprawdę dowolnie. Nie lubisz warzyw? Pizza mięsna już czeka! Nie jesz mięsa? Jest wiele opcji wegetariańskich. Ostra, łagodna, mała, duża? Konfiguracji jest mnóstwo!. Są nawet specjalne, słodkie pizze dla dzieci (i nie tylko) – z owocami i czekoladą. Fantazja dobrej pizzerii jest zwykle nieograniczona. Wystarczy wpisać w Google słowa „pizza Warszawa centrum”, by się o tym przekonać.

Pizza ma również to do siebie, że łatwo się nią dzielić. Wyobraźmy sobie przytulną knajpkę i grono przyjaciół, którzy zamawiają cztery różne pizze, po czym po prostu wymieniają się tacami i kosztują różnych smaków. Brzmi dobrze, tak? A teraz pomyślmy, jak by to wyglądało przy klasycznej kolacji w restauracji. Wybieranie współtowarzyszom klasycznych dań z talerza nie wyglądałaby już tak ładnie i nie byłoby całkiem na miejscu, prawda?

Pizza do pracy

W pewnych środowiskach ta nieskomplikowana, a smaczna potrawa jest wręcz kultowa. Pizzę lubią zamawiać do firmy ludzie pracujący w korporacjach, ale nie tylko. Mówi się na przykład, że prawdziwego administratora sieci można zawsze przekupić właśnie pizzą, by szybko nam naprawił coś w komputerze. Czy to prawda? Czasem zapewne tak. Wystarczy spojrzeć na popularność pizzerii w samej naszej stolicy, w jej ścisłym „city”. Lokal lub jeszcze lepiej cała sieć pod hasłem pizza w centrum Warszawy to po prostu gotowy pomysł na biznes, szczególnie, gdy jest dostępna w wygodnej opcji z dowozem na miejsce. Taka możliwość istnieje na przykład w Domino’s Pizza (www.dominospizza.pl).

W tym i wielu innych podobnych lokalach dowóz jest możliwy do późnych godzin nocnych, a nierzadko także przez całą dobę. Trzeba przyznać, że to kusząca propozycja, ale i cenna wiedza. Przydatna na przykład wówczas, gdy dopada nas znienacka niedziela niehandlowa, okoliczne sklepy zamknięte, a nagle pojawia się głód lub niespodziewani goście.

Dla każdego głodnego

To także danie typowo studenckie – bo i często na studencką kieszeń. Nie jest prawdą, że pizza jest wyjątkowo droga. To zależy od tego gdzie i jak ją zamawiamy, a także od umiejętności korzystania z… promocji. Każda większa pizzeria w Warszawie oferuje liczne rabaty i okazje, takie jak druga pizza za złotówkę czy trzy pizze w cenie jednej w określone dni tygodnia.

Poza tym, nikt nie twierdzi, że pizzę trzeba zjeść całą od razu. Można zostawić sobie kawałki na śniadanie lub na drugi dzień do pracy czy na uczelnię - studenci wiedzą o tym doskonale. Przede wszystkim jednak warto na bieżąco śledzić strony lokali oferujących pizze i po prostu kupować taniej, gdy nadarza się odpowiednia okazja.

Pizza w Warszawie? Popularna jak nigdy!

To nie przypadek, że o duży wybór pizzerii najłatwiej jest właśnie w dużych miastach. To tam jest wielu ludzi – zarówno uczących się, pracujących, jak i przyjezdnych. Są studenci, wielkie korporacje i mniejsze biura. A także turyści, dla których pizza jest często daniem uniwersalnym, takim, które można zamawiać za granicą dość bezpiecznie, w przeciwieństwie do różnych regionalnych potraw o podejrzanie brzmiących nazwach i niezrozumiałym składzie. Szukając w sieci pod samym tylko hasłem „pizza Warszawa” otrzymujemy około dwudziestu tysięcy wyników! Podobnie jest na przykład z „pizzą Kraków” (jedenaście tysięcy stron). W małych miastach jest już o dobrą pizzę nieco trudniej, a już na wsiach często nie mamy w ogóle wyboru, bądź też jest on niewielki. Ale i to powoli się w naszym kraju zmienia – można powiedzieć, że pizza zaczyna docierać pod strzechy, gównie za sprawą pizzerii sieciowych.

To nie jest niezdrowe!

Na koniec obalmy pewien mit. Owszem, pizza może być niezdrowym, tłustym fast-foodem, ale może też być „normalną”, bogatą w warzywa i białko potrawą. Zależy to głównie od sposobu jej przyrządzenia, od jakości użytych składników, od samej ich kompozycji, oraz od (właściwego bądź nie) sposobu jej wypiekania. Nie powinna więc nurzać się w tłuszczu, a jeśli nie chcemy przytyć lub nabawić się miażdżycy, unikajmy pizzy z duża zawartością tłustych wędlin. Jednak już dzięki likopenowi zawartemu w pomidorach pizza – o ile ma ów składnik w sobie – może wręcz pomóc nam uchronić się przed zachorowaniem na raka przełyku i gardła. Likopen to antyoksydant znacznie lepiej przyswajany przez organizm, gdy pomidory są termicznie przetworzone, na przykład upieczone z dodatkiem oliwy. Zatem, pizza na stół i na zdrowie!