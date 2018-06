Wyburzenie, wielki park naokoło, a teraz pokrycie mchem. Politycy wielokrotnie proponowali już swoje pomysły na zagospodarowanie Pałacu Kultury i jego najbliższego otoczenia. Ostatnio swoją koncepcję antysmogowego mchu zaproponował Jakub Stefaniak, kandydat PSL na prezydenta stolicy. Dalsza część artykułu poniżej.

Jakub Stefaniak, rzecznik prasowy Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz kandydat tej partii w tegorocznych wyborach na prezydenta Warszawy, podzielił się dość nietypowym pomysłem na Pałac Kultury i Nauki. W rozmowie z Radiem Zet polityk zaproponował, by najwyższy budynek w Polsce nie tylko pozostawić na swoim miejscu, ale również obłożyć specjalnym mchem, który pochłaniałby nadmiar smogu. – Mam pomysł, który może być pomysłem ciekawym, ponieważ funkcjonuje już w wielu miejscach na świecie. [PKiN należy – red.] Zostawić i sprawić, żeby jego powierzchnia służyła nam jako kurtyna antysmogowa – obłożyć go mchem, przynajmniej po części – stwierdził kandydat PSL. Stefaniak dodał, że istnieje taki gatunek mchu, który można ułożyć na ścianach budynków.Przypomnijmy, że w listopadzie 2017 r. rozstrzygnięto pierwszy etap konkursu na stworzenie planu zagospodarowania terenu przez Pałacem Kultury i Nauki, który ma utworzyć plac Centralny. Międzynarodowe jury wybrało pięć propozycji, które są przedmiotem konsultacji z mieszkańcami. Pomimo tego Jan Śpiewak – kandydat na prezydenta Warszawy – zgłosił inną propozycję. 20 hektarowy teren otaczający Pałac Kultury u Nauki chciałby zamienić w Warsaw Central Park. Śpiewak zapewnia, że będzie zabiegał o to by ta inicjatywa zmieniła centrum Warszawy. Jego zdaniem koszt całego przedsięwzięcia budowy Warszawskiego Parku Centralnego zmieści się w mniej niż stu milionach złotych. Park można stworzyć w dwa lata.To nie koniec propozycji Stefaniaka na zmienny w centrum stolicy. Stefaniak chce również, by w okolicach Pałacu Kultury pojawiły się miejsca na slow food'owy targ, gdzie można byłoby kupić produkty spożywcze w konkurencyjnych cenach. – Tłumaczył, że mogłoby to być miejsce, w którym oferowane by były różnorodne produkty sprzedawane w konkurencyjnych cenach. – Żeby senior - któremu często nie starcza do pierwszego z różnych względów - żeby mógł sobie tę żywność dobrej jakości kupić. Nawet, jakby miasto miało coś takiego dotować, to ja uważam, że warto – dodał.Podczas rozmowy na antenie Radia Zet kandydat PSL w samorządowych wyborach musiał ustosunkować się do kwestii ewentualnego wygaszenia Lotniska Chopina. Stanowisko Stefaniaka jest jednoznaczne – opowiada się za tym, by Okęcie dalej funkcjonowało. - Mazowsze powinno się rozwijać w sposób zrównoważony, trzeba inwestować w te lotniska, które już mamy, a nie w lotnisko, które jest tylko na papierze – stwierdził. Dodał też, że jego partia rozpoczęła już zbieranie podpisów pod petycją w obronie lotnisk w Warszawie i Modlinie.Na naszych łamach informowaliśmy już o zmiennych koncepcjach na przyszły los Okęcia i lotniska w Modlinie. Lotnisko Chopina ma zostać zamknięte. Podano nawet wstępny termin - 2027 rok. Wcześniej jednak konieczna jest rozbudowa, bo obecna przepustowość już za dwa lata okaże się niewystarczająca. Powiększy się terminal, drogi startowe i drogi kołowania. Sęk w tym, że kilka lat po zakończeniu rozbudowy Okęcia (koniec zaplanowano na 2021 r.) lotnisko trzeba będzie zamknąć –zdaniem Przedsiębiorstwa Państwowego "Porty Lotnicze" , a także rządu, Okęcie w dniu otwarcia Centralnego Portu Komunikacyjnego (wstępna data: 2027 r.) stanie się nieużyteczne.