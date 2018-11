Plac Centralny w "Minecrafcie". Zobacz najlepsze prace w konkursie „Stolica do sześcianu”

PLAC CENTRALNY W MINECRAFCIE

Konkurs „Stolica do sześcianu” zorganizowała Ogólnopolska Szkoła Programowania i Kompetencji Cyfrowych Dzieci MindCloud. Osoby, które chciały wziąć w nim udział musiały w grze Minecraft zagospodarować przestrzeń wokół Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Swoje wizje Placu Centralnego przesłało ponad 100 osób. Jury złożone z MindCloud oraz YouTubera RoxMB wybrali pracę Marcjana Klimaka. 14-latek w nagrodę otrzyma komputer Microsoft Surface Go.

CZYTAJ TAKŻE: Plac Centralny w Warszawie. Poznaliśmy zwycięski projekt na zagospodarowanie przestrzeni wokół Pałacu Kultury i Nauki

„Zachwycił jury szczególną jakością wykonania projektu i spójnością wizji prezentującej nowoczesną metropolię z ekologicznym twistem, bliską krajobrazom rodem z Nowego Jorku.”

Drugie miejsce zajął Jakub Nocek. 15-latek zbudował w „Minecrafcie” Dworzec Wiedeński, a na trzecim miejscu znalazła się praca 17-letniego Gabriela Zemsty-Piaseckiego. W swojej pracy postanowił nieco „ukulturalnić” przestrzeń wokół PKiN i zbudował teatry, biblioteki, kina oraz baseny. Zadbał także o miejsce dla mieszkańców, którzy mogliby się tam spotykać i spędzać czas na świeżym powietrzu.

PLAC CENTRALNY WARSZAWA

- Wysoki poziom i liczba prac przerosła nasze oczekiwania. Projekty, które przygotowali mali miłośnicy technologii, są naprawdę imponujące. Cieszę się, że Microsoft Surface Go trafia do tak kreatywnego, 14-letniego architekta Minecraft. Mam nadzieję, że ten mobilny komputer będzie wspierał Marcjana w dalszym rozwoju jego pasji i umiejętności cyfrowych, które już teraz stoją na bardzo wysokim poziomie. Patrząc na te projekty chciałbym, aby cyfrowe wizje uczestników konkursu „Stolica do sześcianu” stały się rzeczywistością – powiedział Dominik Sołtysik, Surface Category Lead w polskim oddziale Microsoft.

Konkurs trwał miesiąc, a do organizatorów wpłynęło ponad 100 prac. - Każdy projekt był na swój sposób wyjątkowy. Zaskoczyła nas nie tylko liczba prac, ale przede wszystkim precyzja wykonania wizualizacji. O ile zaprogramowanie sześciennej bryły w grze Minecraft nie jest może szczególnie trudne, to już stworzenie całego projektu, z drzewami, kompleksem budowli, mostów lub fontann to już nie lada wyzwanie – powiedziała Justyna Płatek, nauczycielka w szkole MindCloud.