Plac Centralny w Warszawie. Poznaliśmy zwycięski projekt na zagospodarowanie przestrzeni wokół Pałacu Kultury i Nauki

PLAC CENTRALNY WARSZAWA

Założenie jest takie, żeby Plac Centralny w Warszawie był miejscem, gdzie chce się być. Warszawiacy mają się tu spotykać i spędzać wolny czas. - Centrum Warszawy kolejny raz przeżywa transformację. Warszawiacy chcą tu być. Plac Centralny to miejsce codziennych spotkań, wydarzeń kulturalnych, wspólnego świętowania, dlatego wymaga zmian i dostosowania do zróżnicowanych stylów życia mieszkańców. Już powstaje tzw. zielona aorta z kwiatami i krzewami nad tunelem linii średnicowej PKP wzdłuż al. Jerozolimskich, teraz pora na plac Defilad. Poprzednicy pracowali, by przygotować różne inwestycje na centralnym placu Warszawy. Przed nami ich realizacja, krok po kroku zmienimy miasto wokół Pałacu Kultury i Nauki – mówi Rafał Trzaskowski, Prezydent m.st. Warszawy.

Konkurs na zagospodarowanie przestrzeni wokół PKiN wygrała pracownica A-A Collective w składzie: Zygmunt Borawski, Srdjan Zlokapa, Martin Marker Larsen.

„Nie chcemy tworzyć kolejnej kamiennej pustyni. Uważamy, że koncerty, manifestacje, targi, gry miejskie, spektakle mogą być organizowane w przestrzeni, która łączy w sobie elementy parku i placu. Latem plac będzie działał jako rozległy obszar zabawy i wypoczynku. W zimie zaś jako park, którego widoki będą łagodziły mroźny krajobraz stolicy”

Jednym z głównych elementów Placu Centralnego ma być staw o powierzchni 140 m.kw. Znajdować się będzie tuż przy wejściu na plac od ul. Marszałkowskiej.

PLAC DEFILAD WARSZAWA

Jak zapowiadają twórcy, Plac Centralny w Warszawie ma być swego rodzaju „fantomową” mapą. Co to oznacza? Według planów nawierzchnia brukowa ma odwzorowywać układ dawnych ulic. Trawniki, które pojawią się na placu mają być obrysem przedwojennych budynków, które zostały zniszczone podczas wojny, a ich resztki później „uprzątnięte”, żeby zrobić miejsce dla Pałacu Kultury i Nauki. Dodatkowo linie dawnego getta warszawskiego zostaną „narysowane” przy pomocy czerwonych, wypalanych cegieł. - Plac Defilad z zielenią, nowymi budynkami i atrakcyjnym programem kulturalnym będzie pełnić ważną społeczną funkcję, uatrakcyjni ścisłe centrum miasta. Zapowiada to projekt pracowni A-A Collective. Powstanie swoisty palimpsest z historią Warszawy zapisaną symbolicznie w nawierzchni placu brukiem i zielenią – mówi Marlena Happach, architekt miasta, dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy.

