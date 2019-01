Plac Defilad. Warszawa żegna Prezydenta Gdańska. Znicze i świece pod hasłem "Stop Nienawiści" [ZDJĘCIA]

14 stycznia 2019 mieszkańcy wielu polskich miast spotykają się w miejscu, w którym odbywało się Światełko do Nieba w trakcie 27. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To gest solidarności ze śp. Paweł Adamowiczem, Prezydentem Gdańska, który w niedzielę o godz. 20 został kilkukrotnie dźgnięty nożem podczas finału WOŚP, a dzień później zmarł w gdańskim szpitalu.

Podczas jedynego dnia w roku, gdy solidarność i jedność obywatelska zaciera wszystkie granice, gdy mobilizujemy się, aby ratować życie tych najmłodszych i najsłabszych, dokonuje się zamach na życie ludzkie.

Przeciwstawiamy się temu zdecydowanie i głośno krzyczymy: Stop nienawiści! Koniecznie weźcie ze sobą latarkę. Niech każdy z nas skieruje w górę swoje własne Światełko do Nieba

- apelowali organizatorzy wydarzenia, z grupy "Tu Wolna jest Warszawa".

Mieszkańcy Warszawy zgromadzili się w miejscu Finału WOŚP, na placu Defilad, od godz. 18, gdzie zapalali znicze upamiętniające zmarłego tragicznie Prezydenta Gdańska. Później, na czele z prezydentem miasta - Rafałem Trzaskowskim, przemaszerowali w stronę placu Piłsudskiego.

Jerzy Owsiak zrezygnował

Jurek Owsiak zrezygnował z bycia szefem fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy po wydarzeniach w Gdańsku, gdzie na scenie podczas Finału WOŚP śmiertelnie trafiony nożem został prezydent miasta Paweł Adamowicz.

Przypomnijmy, że do tragicznego zdarzenia doszło w niedzielę, podczas gdańskiego zwieńczenia finału WOŚP, podczas tradycyjnego Światełka do Nieba, na scenę wtargnął 27-letni Stefan W., który rzucił się z nożem na Prezydenta Adamowicza. Po zadaniu kilku ciosów, 27-latek paradował na scenie z ostrym narzędziem, opowiedział o motywach swojego czynu do mikrofonu, a następnie położył się na ziemi, oczekując na aresztowanie.

