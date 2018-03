Przebudowa ul. Miodowej i pl. Krasińskich wchodzi w kolejny etap. Po raz pierwszy pojawią się utrudnienia dla kierowców. 11 marca zamknięty zostanie odcinek pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Świętojerską i Długą.

Drugą zmianą, którą w najbliższym czasie (od 25 marca br.) wprowadzi wykonawca robót będzie wyłączenie z ruchu ul. Miodowej, pomiędzy ulicami Senatorską i Długą. Prace w tym miejscu potrwają do połowy maja. W trzecim etapie kolejno zamykane będą skrzyżowania z ulicami: Świętojerską, Długą i Senatorską.W związku z pracami, od niedzieli 11 marca zamknięty dla ruchu będzie pl. Krasińskich pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Świętojerską i Długą. Jadący ul. Bonifraterską będą musieli się rozjechać w prawo lub w lewo w ul. Świętojerską. Podobnie będą musieli zrobić kierowcy dojeżdżający ul. Senatorską do skrzyżowania z ul. Długą. Od strony ul. Świętojerskiej możliwy będzie tylko dojazd do parkingu podziemnego. Objazd zamkniętego pl. Krasińskich zostanie poprowadzony ulicami: Świętojerska – gen. W. Andersa – pl. Bankowy – Senatorska.Utrudnienia czekają także pieszych. Prace na placu zostały podzielone na dwa etapy – w każdym z nich czynny będzie chodnik tylko po jednej stronie ulicy. W pierwszym etapie otwarty będzie chodnik po stronie Pałacu Krasińskich (Biblioteki Narodowej), a w drugim etapie po stronie gmachu Sądu Najwyższego. Natomiast na skrzyżowaniach z ulicami Świętojerską i Długą czynne będą przejścia dla pieszych przez jezdnie placu tylko po jednej stronie. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała przez miesiąc.Trasę zmienią też autobusy komunikacji miejskiej. Szczegóły objazdów znajdą się na stronie internetowej ZTM.Przebudpwa ul. Miodowej i pl. Krasińskich rozpoczęła się w ubiegłym roku. Zmiany obejmują odcinek od Senatorskiej do Świętojerskiej. Na chodnikach układane są płyty granitowe wraz z udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnością. Płyty pojawią się też na przystankach, a wzdłuż każdego peronu zamontowane zostaną krawężniki peronowe ułatwiające podjazd autobusu. Drogowcy mają za sobą już znaczną część prac po wschodniej stronie Miodowej i samego placu. Rozpoczynają się też roboty w obrębie chodników po zachodniej stronie – wykonanie konstrukcji i nawierzchni chodników oraz miejsc postojowych, a także remont przystanków.