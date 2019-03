Plac Unii Lubelskiej cały w jabłkach. Nikt nie próbował ich sprzątać. Jabłka wysypali protestujący rolnicy

Plac Unii Lubelskiej cały w jabłkach. Nikt nie próbował ich sprzątać

Porzucone jabłka pojawiły się na Placu Unii Lubelskiej w czwartek około godz. 18. Nagle na ulicy znalazły się setki owoców. Jabłka "zajęły" dwa pasy ruchu co znacznie utrudniało jazdę kierowcom.

Nasza Czytelniczka, która przejeżdżała przez Plac Unii Lubelskiej twierdzi, że nikt porozrzucanych jabłek nie sprzątał. Tak czy inaczej warunki drogowe na skrzyżowaniu są trudne. Jabłka, mimo że wyglądają na smaczne, są nie w smak kierowcom, którzy muszą zdjąć nogę z gazu i ominąć przeszkodę.

Jak udało nam się dowiedzieć, rozsypane jabłka to protest rolników. - Polscy rolnicy nie będą wysypywać jabłek na polach, tylko będą to robić tutaj, w centrum Warszawy. Tak, żeby wszyscy zobaczyli jakie ponosimy koszty - tłumacza rolnicy. Wysypanie jabłek to sprzeciw wobec niskich cen skupu tych owoców.