Plac zabaw w Parku Ujazdowskim. Inwestycja z dwuletnim opóźnieniem nareszcie na finiszu

Przebudowa placu zabaw w Parku Ujazdowskim rozpoczęła się wiosną 2017 roku i tego samego roku obiekt miał zostać oddany do użytku. Seria komplikacji zaczęła się jeszcze zanim prace wystartowały na dobre. - Niestety stało się tak, że po wykonaniu dwóch z planowanych sześciu etapów budowy tego placu zabaw, wykonawca zaprzestał prac - usłyszeliśmy w Zarządzie Zieleni ubiegłej wiosny. W efekcie tego zdarzenia wykonawcy umowę wypowiedziano. Konieczny był kolejny przetarg.

Zarząd Zieleni pokłada wielkie nadzieje w realizatorach wybranych drugim przetargu. I choć oficjalna data oddania placu zabaw do użytku to IV kwartał bieżącego roku, to po cichu mówi się o wcześniejszym ukończeniu prac. - Jeśli wszystko będzie szło zgodnie z planem, to być może jeszcze nawet przed końcem wakacji inwestycja zostanie zrealizowana - mówi Mariusz Burkacki. To fragment naszego artykułu z kwietnia 2018 roku.

Niestety, inwestycja nie została oddana do użytku ani zeszłego lata, ani w ostatnim kwartale ubiegłego roku. Co więcej - nie została oddana do dziś.

Seria niefortunnych zdarzeń

W kolejnych miesiącach wykonawcy obiektu napotykali na coraz to kolejne problemy. - Pojawiły się zupełnie nowe kwestie, które trudno było przewidzieć. Robotnicy natrafili na nieprzepuszczalne warstwy iłów. W związku z tym termin musiał zostać wydłużony - wyjaśnia Burkacki.