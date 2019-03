Plac zabaw, Wola. Na Odolanach powstał zakątek rekreacyjny z trampolinami, karuzelami i siłownią

Przyjazna i otwarta przestrzeń miejska

Wielofunkcyjne boisko do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, siłownia plenerowa, dwa place zabaw, w tym jeden z zabawkami przystosowanymi do dzieci z niepełnosprawnościami. Do tego mnóstwo huśtawek, trampolin, karuzel, stolików z ławkami, a także linarium. Tak właśnie wygląda nowe miejsce do wypoczynku i uprawiania sportu, które powstało na Odolanach, między ulicami Jana Kazimierza i Boguszewską.

- Znajdują się tutaj boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę nożną, koszykówkę i siatkówkę, siłownia plenerowa oraz dwa place zabaw – dla dzieci z sąsiedniego przedszkola przy ul. Boguszewskiej i ogólnodostępny, z zabawkami przystosowanymi dla dzieci z niepełnosprawnościami – mówi Krzysztof Strzałkowski, burmistrz dzielnicy Wola.

Wypoczynkowy zakątek dla mieszkańców Woli jest ogrodzony, oświetlony, objęty monitoringiem i wyłożony bezpieczną nawierzchnią. Koszt inwestycji to ponad milion złotych. - Zależało nam, aby uzupełnić najbliższą przestrzeń o miejsce które integruje, skłania do rozmów, daje możliwość różnych form wypoczynku, relaksu” – mówi Mateusz Matejewski, dyrektor ZGN Wola. Miejsce to powstało z myślą o dzieciach z sąsiadującego przedszkola nr 426.

