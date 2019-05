Plac Zawiszy do przebudowy? Są plany, deklaracje, ale nie ma pieniędzy. Inwestycja znów odłożona na półkę

W lutym Rada Dzielnicy Ochota zaapelowała do prezydenta Trzaskowskiego o niezwłoczną budowę drugiej jezdni Alej Jerozolimskich oraz przebudowę placu Zawiszy. Po raz kolejny mieszkańcy i władze dzielnicy żądają pilnej interwencji. Przypomnijmy, że wspomnianego kawałka Alej Jerozolimskich na Ochocie brakuje od 40 lat.

Z Placem Zawiszy problemów jest więcej. Nietypowe skrzyżowanie ma aż pięć wlotów. Możemy wjechać w Towarową, Aleje Jerozolimskie (w dwie strony), Grójecką i Raszyńską. Do tego dochodzą rozbudowane przejścia dla pieszych oraz skrzyżowanie tramwajowe. W godzinach szczytu daje to mieszankę wybuchową.

Ratusz w 2016 roku otrzymał ekspertyzę dotyczącą przebudowy Placu Zawiszy. Wynika z niej, że należy przebudować skrzyżowanie poprzez budowę drugiej jezdni Al. Jerozolimskich (od Niemcewicza do Placu Zawiszy) oraz "odgięcie" końcowego odcinka Grójeckiej do Alej Jerozolimskich. Wtedy skrzyżowanie miałoby cztery wloty. W opracowaniu zrezygnowano z rozwiązań dwupoziomowych, "żeby nie zwiększać przepustowości ulic prowadzących do ścisłego centrum".

- W ten sposób – jak pokazują analizy ruchowe – osiągnęlibyśmy większą drożność skrzyżowania. Uwolniona od ruchu końcówka ulicy Grójeckiej mogłaby zamienić się w atrakcyjną przestrzeń publiczną o lokalnym, dzielnicowym charakterze - mówiła nam w marcu Marlena Happach, architekt Warszawy. Co ciekawe, na tzw. serku ochockim, Ghelamco planuje budowę wieżowca Sobieski Tower. - Jesteśmy w trakcie pozyskiwania pozwoleń - mówił nam jakiś czas temu Jarosław Zagórski z Ghelamco. Według wstępnych informacji może tam powstać 130-metrowa wieża mieszcząca 35 tys. mkw. biur (czyli około 2-3 tys. pracowników). Inwestycja nie stoi na przeszkodzie, aby przebudować skrzyżowanie.