Płaca Minimalna 2019. Co się wkrótce zmieni? [nowe stawki brutto i netto - 11.09.2018]

Kwestie związane z płacą minimalną reguluje Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Co ważne przepisy te odnoszą się wyłącznie do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Zgodnie z ustawą, podwyżka płacy minimalnej powinna wynieść w przyszłym roku minimum 117 zł. Jednak od początku było pewne, że rząd zdecyduje się na wyższą - o 150 zł albo o 200 zł.

Płaca minimalna od 2018 roku. Nie mniej niż o 2080 zł brutto i 13,5 zł/h. Ile to będzie na rękę?

Płaca minimalna 2019. Ile wyniesie najniższe wynagrodzenie?

Propozycja rządu dot. wysokości płacy minimalnej w 2019 r. to 2200 zł. To o 5,7 proc. i jednocześnie o 120 złotych więcej niż obecnie. Od stycznia z 13,70 do 14,50 zł miałaby też wzrosnąć minimalna stawka godzinowa dla pracujących na określonych umowach cywilnoprawnych. Taką propozycję rząd przedstawił do negocjacji Radzie Dialogu Społecznego.

