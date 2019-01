Płaca minimalna 2019. Ile wyniesie? Co się zmieniło? [ZDJĘCIA]

Wzrost płacy minimalnej oznacza, że Polacy zarabiający najniższą krajową w przyszłym roku dostaną na rękę o 34 zł więcej. Minimalne wynagrodzenie zwiększy się o 150 zł brutto, co daje 104 zł netto. W 2019 r. najniższa krajowa będzie o 500 zł wyższa niż w 2015 r., kiedy to wynosiła 1750 zł brutto.

11 września Rada Ministrów ogłosiła, że płaca minimalna w 2019 r. wyniesie 2250 zł brutto, co daje 1634 zł netto. Jest to kwota wyższa od stawki rekomendowanej początkowo przez rząd. W 2018 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2100 zł, co daje ok. 1530 zł netto. To kwota zbliżona do przeciętnego wynagrodzenia w 2002 roku. Z kolei w 2017 r. minimalne wynagrodzenie opiewało na 2000 zł brutto, co daje ok. 1459,50 zł netto. W 2019 r. minimalne wynagrodzenie wzrośnie o 7,1 proc. w stosunku do 2018 roku.

Podniesienie płacy minimalnej do 2250 zł brutto w 2019 r. oznacza złą wiadomość dla samotnych rodziców, którzy pobierają 500 zł na dziecko i zarabiają pensję minimalną. Przez podwyżkę minimalnego wynagrodzenia w przyszłym roku przekroczą oni kryterium dochodowe uprawniające do pobierania świadczenia wychowawczego. W przypadku rodziców samotnie wychowujących dzieci dochód na jedną osobę w rodzinie nie może przekroczyć 800 zł netto lub 1200 zł netto, jeżeli w rodzinie jest dziecko z niepełnosprawnością.

Przykład

Od nowego roku samotna matka z jednym dzieckiem, która w 2018 r. zarabiała pensję minimalną, straci uprawnienia do świadczenia wychowawczego. W 2019 r. przekroczy ona kryterium dochodowe o 34 złote. Dzięki wzrostowi pensji minimalnej jej zarobki na rękę zwiększą się o 104 zł miesięcznie, co daje 1248 zł w skali roku. Po utracie 500 plus jej budżet uszczupli się jednak o 6000 zł rocznie. De facto, dochody samotnej matki zmniejszą się o 4752 złote.

Ile wyniesie minimalna stawka godzinowa w 2019 roku?

Rada Ministrów podjęła także decyzję w kwestii minimalnej stawki godzinowej, która obejmuje:

osoby zatrudnione na podstawie umów zlecenie, jeżeli wyznaczono czas świadczenia zlecenia

osoby samozatrudnione, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i świadczą usługi dla firm

Z obowiązku płacenia minimalnej stawki za godzinę wyłączono m.in.:

umowy cywilnoprawne zawierane z rodzinnymi domami pomocy

umowy cywilnoprawne dotyczące opieki nad uczestnikami wycieczek

umowy zlecenie, w przypadku których zleceniobiorca samodzielnie ustala miejsce i czas realizacji zlecenia, a wynagrodzenie pozostaje uzależnione od efektu pracy

Minimalną stawkę godzinową wprowadzono od 1 stycznia 2017 roku. Ukształtowała się ona wówczas na poziomie 13 zł za godzinę brutto. W 2019 r. minimalna stawka godzinowa wzrośnie z 13,70 zł brutto do 14,70 zł brutto. Osoby, które są rozliczane z pracy w trybie godzinowym, zarobią 12 zł na rękę w przypadku umowy o dzieło oraz 9 zł przy umowie zlecenie.

Jak minimalne wynagrodzenie zmieniało się na przesrzeni lat?

Minimalne wynagrodzenie za pracę wprowadzono w 1956 roku. W 2000 r. wynosiło ono zaledwie 700 zł brutto. Od tamtej pory rosło z roku na rok, z wyjątkiem 2002 roku, kiedy to rząd utrzymał je na poziomie z roku poprzedniego.

Polskie prawo gwarantuje wszystkim pracownikom minimalne wynagrodzenie za pracę. Od 1990 r. wysokość płacy minimalnej określał szef resortu pracy na drodze zarządzenia. W latach 1998–2002 wysokość minimalnego wynagrodzenia była ogłaszana w rozporządzeniach ministra pracy. Od 2002 r. kwestie płacy minimalnej reguluje Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Wybierz pracę dla siebie

Obecnie płaca minimalna podlega negocjacjom w ramach Rady Dialogu Społecznego. Instytucja ta została powołana do życia w 2015 r. przez prezydenta Andrzeja Dudę, aby stać się forum dialogu trójstronnego między rządem a partnerami społecznymi – organizacjami reprezentującymi interesy pracowników i pracodawców. W skład RDS wchodzą: przedstawiciele Rady Ministrów i strony rządowej, reprezentatywne organizacje związkowe oraz reprezentatywne organizacje pracodawców.

Organizacje związkowe należące do RDS:

NSZZ „Solidarność”

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Organizacje pracodawców należące do RDS:

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej,

Konfederacja „Lewiatan”,

Związek Rzemiosła Polskiego,

Związek Pracodawców Business Centre Club

Na negocjacje dotyczące płacy minimalnej w obrębie RDS przewidziano 30 dni. Jeżeli członkowie Rady Dialogu Społecznego osiągną konsensus do 15 lipca, wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokość minimalnej stawki godzinowej są podawane do wiadomości w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów. W przypadku braku porozumienia stron wchodzących w skład RDS decyzję o wysokości płacy minimalnej oraz o minimalnej stawce godzinowej podejmuje rząd. Ma na to czas do 15 września, a wysokość płacy minimalnej ogłaszana jest wówczas w drodze rozporządzenia. Informacji o wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę można szukać w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Jakiej płacy minimalnej chciała Rada Dialogu Społecznego?

Podniesienie minimalnej płacy w 2019 r. opiniowali związkowcy. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) oraz Forum Związków Zawodowych (FZZ) domagały się podniesienia minimalnego wynagrodzenia za pracę do 2383 zł brutto (1727 zł netto). Postulowali też zwiększenie minimalnej stawki godzinowej do 15,50 złotych. Natomiast NSZZ „Solidarność” rekomendowała wzrost płacy minimalnej do kwoty nie mniejszej niż 2278 zł, co dałoby 178 zł podwyżki i wzrost o 8,5 procent. Z czasem związkowcy z „Solidarności” przystali na 2255 zł, a więc wzrost o 155 złotych.

Przy mniejszych podwyżkach obstawały organizacje reprezentujące interesy pracodawców. Proponowały one podniesienie płacy minimalnej o 117 zł, co stanowi najmniejszą możliwą wartość zgodną z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu. Za jeszcze inną kwotą płacy minimalnej opowiadało się Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Resort Elżbiety Rafalskiej optował za wzrostem minimalnego wynagrodzenia o 120 zł, do kwoty 2220 zł brutto.