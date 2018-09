Płacisz podatki w Warszawie? Za bilet do muzeum zapłacisz tylko złotówkę

Ulgowe bilety do muzeów będą obowiązywać od 1 września do 30 listopada 2018 roku. W wydarzeniu bierze udział 12 miejskich instytucji kultury. Są to kolejno:

Muzeum Powstania Warszawskiego,

Muzeum Historii Żydów Polskich Polin,

Muzeum Karykatury

oraz Muzeum Warszawy wraz z oddziałami, czyli :

Muzeum Drukarstwa,

Muzeum Farmacji,

Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry,

Muzeum Ordynariatu Polowego,

Muzeum Warszawskiej Pragi,

Muzeum Woli,

Centrum Interpretacji Zabytku,

Korczakianum.

Podczas sesji rady miasta urzędnicy zaapelowali, aby uczniowie warszawskich szkół wybrali się do muzeów historycznych – Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Historii Żydów Polskich oraz Muzeum Warszawy. Zdaniem radnych przyczyni się to do zrozumienia dziejów narodu oraz naszego miasta.

Miasto dofinansowało projekt "Muzeum za 1 zł" kwotą 660 tysięcy złotych.