Zacisze, Targówek, Bródno, a najczęściej okolice trasy Toruńskiej - to miejsca, gdzie tablice rejestracyjne giną wręcz w hurtowych ilościach. Mieszkańcy niechętnie zgłaszają kradzież, a policja rozkłada ręce - bez zgłoszeń, nie da wykryć się sprawcy.

Tablice rejestracyjne giną szczególnie często w okolicy trasy Toruńskiej, choć problem dotyczy właściwie całego Targówka, Bródna i Zacisza. Złodzieje chętnie wybierają samochody zaparkowane w oddalonych miejscach rzadziej zapuszczają się w uliczki między blokami. Działają w nocy, nie zauważeni, po cichu.Wykrycie sprawców dodatkowo ułatwia postawa ofiar kradzieży, które bagatelizują problem. Jak mówi Leszek Telak, policjant z komendy dzielnicowej, problemu kradzieży tablic nie można lekceważyć. Powinniśmy zgłaszać na policję lub straż miejską wszelkie przypadki kradzieży, a także reagować w sytuacji, gdy widzimy na naszym osiedlu podejrzane osoby.Problemem, jak twierdzi serwis TargówekInfo może być także mała ilość policyjnych patroli.– Zdarzają się też włamania do pojazdów i kradzieże z nich akumulatorów i innych części. W tym przypadku (znam temat z rozmów z sąsiadami) poszkodowani nie wykonują zgłoszenia i naprawiają szkody we własnym zakresie. Powodem jest niewiara w organa ścigania - mówi jedna z cytowanych przez serwis osób.Skradzione tablice mogą następnie posłużyć złodziejom do kradzieży paliwa. Jeśli tak się stanie, właściciel tablic będzie narażony na dodatkowe nieprzyjemności i potrzebę stawienia się np. na komisariacie.