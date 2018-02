a dlaczego ma nie być szczurów, skoro śmieci zostawia się gdziekolwiek po drodze do samochodu zamiast wyrzucać do pojemników w altanach śmietnikowych? przecież bogactwo i zasobność tych toreb wyżywi i szczury i krukowate i gołębie... i leży to bogactwo na ulicach i na trawnikach łatwiej dostępne niż zdobywanie pożywienia. no i trzeba było wytępić nieudomowione koty, które co prawda tępiły szczury, ale przeszkadzały "wrażliwym inaczej", najczęściej przyjezdnym, nowym właścicielom mieszkań w miastach - zamykanie piwnicznych okienek zaowocowało zniknięciem naturalnych szczurzych wrogów. nie ma kotów - są szczury - naturalna kolej rzeczy.