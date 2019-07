Plaga włamań, Warszawa. Na Ursynowie znów grasuje złodziej, który okrada mieszkania metodą na “spidermana”

Włamania, Warszawa. "Złodzieje wchodzą do mieszkań przez uchylone okna na klatce schodowej"

Włamania, Ursynów. W dzielnicy znów doszło do włamania metodą na tzw. "spidermana". Mieszkańcy ostrzegają się wzajemnie przed mężczyzną, który wchodzi na klatkę schodową i włamuje się do mieszkań przez uchylone okna. Dalsza część artykułu poniżej.

Włamania metodą na "spidermana" Trwa plaga włamań w Warszawie. Mieszkańcy Ursynowa ostrzegają, że w dzielnicy znów grasują złodzieje, którzy stosują tzw. metodę "spidermana". Na facebookowej stronie Ursynów - tu mieszkam czytamy apel kobiety, która ostrzega innych przed mężczyzną, który właśnie w ten sposób włamał się do jej mieszkania: - We wtorek okradziono nam mieszkanie na Polinezyjskiej mieszące się na 8 piętrze. Sprawca wszedł z klatki schodowej przez uchylone okno w sypialni w którym uszkodził okucie. Dokładnie tak samo jak to miało miejsce w serii włamań w 2014 roku. Prośba o umieszczenie informacji, o zamykaniu okien w mieszkaniach w których jest blisko po skosie z klatki schodowej, bo pewnie jeszcze chwile zajmie zanim złapią złodzieja.

Włamania również w innych dzielnicach O coraz częstszych włamaniach do mieszkań piszą również mieszkańcy innych warszawskich dzielnic. Zdecydowanie najczęstszą metodą, jaka stosują złodzieje jest tzw. na klamkę. Włamywacze próbują dostać się do mieszkań w prosty sposób - pukają do drzwi i naciskają klamkę, aby sprawdzić, czy ktoś jest w środku i czy drzwi są otwarte. O tego typu próbach włamania czytam m.in. na facebookowej grupie zrzeszającej mieszkańców Białołęki, Ochoty, Mokotowa czy Targówka.

Policja przestrzega: złodzieje nie mają wolnego Trwające wakacje sprzyjają włamywaczom. Jak informuje policja, w tym okresie otrzymuje sporo zgłoszeń o kradzieżach i próbach włamania do domów i mieszkań. - Pamiętajmy, że złodzieje nie mają wolnego. Bezlitośnie wykorzystują każdą nadarzającą się okazję do tego, aby wzbogacić się kosztem innych. Włamywacze zazwyczaj nie okradają przypadkowych mieszkań. Ich działanie jest wcześniej zaplanowane - informują policjanci.