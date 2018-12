Plagi Breslau. Nowy film Patryka Vegi. Byliśmy na premierze filmu, którego nie zobaczymy w kinach [ZDJĘCIA]

Plagi Breslau. Nowy film Patryka Vegi

We wtorek 11 grudnia w Złotych Tarasach odbyła się premiera nowego filmu Patryka Vegi. "Plagi Breslau" to opowieść o tropieniu seryjnego mordercy. W filmie nie zabraknie mocnych scen i wulgaryzmów (czyli stałych elementów kina Vegi). Będzie to kino sensacyjne przedstawiające Wrocław, jako miejsce w którym grasuje seryjny zabójca. Każdego dnia o godz. 18 zabija kolejną osobę.