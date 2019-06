„Planer wakacyjny. Wakacje udane na 100%” - nauka i frajda w jednym

Wakacje nadchodzą wielkimi krokami. Wiele dzieci na pewno cieszy się z perspektywy nie chodzenia przez ponad dwa miesiące do szkoły, ale jako dorośli wcale nie musimy martwić się, że ten czas będzie dla nich bezproduktywny. Przedstawiamy „Planer wakacyjny. Wakacje udane na 100%” – książkę, dzięki której najmłodsi w trakcie wakacji mogą nauczyć się istotności organizacji i… dobrze się przy tym bawić.

Czas odpoczynku, zabawy i… nauki

Najmłodsi poznają świat głównie poprzez zabawę. To dla nich naturalny proces i nie trzeba młodych specjalnie nakłaniać do tego, żeby wzięli udział w czymś, co może przynieść sporo frajdy. Wiedzą to też pedagogowie i wychowawcy. Dlatego ci, którzy odnoszą najlepsze efekty, potrafią przedstawić zajęcia w taki sposób, żeby dzieci odbierały je jako zabawę. Identycznie jest z tą książką. Na 96 stronach zawarto szereg intrygujących i angażujących wyzwań, które pomogą dziecku pojąć istotę organizacji, a także na bardzo konkretnym przykładzie planowania swoich wakacji, zalety jakie ona ze sobą niesie.

Dlaczego jest to ważne? Ponieważ my, jako dorośli, jesteśmy zmuszeni organizować i zarządzać nawet najdrobniejszymi aspektami naszych żyć. I chociaż dzieci na tym etapie nie potrzebują tych zdolności, bowiem mają od tego nas, to na pewno przydadzą im się one w szkole. A czy nie chcemy żeby przynosiły do domów lepsze oceny? Skuteczniejsze zarządzanie czasem i zdolność do realizowania swoich planów na pewno im w tym pomogą.

Efektywność kontra efektowność

No dobrze, skoro już wiemy, dlaczego warto uczyć dzieci takich zagadnień, to porozmawiajmy o tym, jak to najlepiej osiągnąć. Co lubią dzieci, poza zabawą? Rysować? Tak. Kolorować? W wielu przypadkach też. Robić zdjęcia? Na pewno. „Planer wakacyjny” skrywa wszystkie te elementy, ubrane w atrakcyjną z dziecięcego punktu widzenia kolorystykę. Forma jest w przypadku tego typu pozycji bardzo ważna. Odpowiednie kolory należycie przyciągają uwagę młodzieży, w przeciwieństwie do podręcznikowego wizerunku niektórych książek. Bardzo ważne jest budowanie asocjacji z czymś co nie kojarzy się jednoznacznie z nauką, a jest dużo bliższe zabawie.

Co więcej, wiele z tematów, które służą uczeniu dzieci organizacji, planowania i myślenia z wyprzedzeniem o ważnych dla nich zagadnieniach, ujęte jest w takiej formie, że ciężko jest je odróżnić od zabawy, jaką znają z rozmaitych kolorowanek, wycinanek i innych książeczek, które są im bezpośrednio dedykowane.

Uchwycić wakacyjne momentum

Myślę, że wielu z nas pamięta, z jak pozytywnymi emocjami kojarzyły nam się wakacje. Upragniony odpoczynek od szkoły, piękna pogoda, mnóstwo czasu na rozmaite gry czy zabawy, a także miła perspektywa wyjazdu z rodzicami lub na kolonie. Z tych emocji może płynąć wiele dobrego, pod warunkiem, że uda nam się je należycie wykorzystać. Podarowując dziecku na zakończenie roku szkolnego „Planer wakacyjny” pozwolimy aby przeniosło ten entuzjazm do książki, gdzie będzie opisywać swoje wymarzone wakacje i poznawać tajniki realizacji swoich marzeń. A jeżeli nawet przytrafi mu się chwila nudy, to książka sobie i z tym poradzi, oferując rozwijające zajęcie, dzięki którym nie będą wymuszać naszej uwagi, tylko.. same zorganizują sobie coś do robienia. A że będą się przy tym jednocześnie uczyć, to kochający swoje dziecko rodzic będzie miał dodatkowy powód do uśmiechu.

Być bohaterem książki

W dobie wszechobecnych smartfonów i konsol do gier coraz trudniej przekonać dziecko do odstawienia urządzenia i wybranie zajęcia, które jest niezwiązane z wpatrywaniem się w ekran. „Planer wakacyjny. Wakacje udane na 100%” posiada receptę i na to zagadnienie. Wszystko to, dzięki specjalnemu doborowi bohatera książki. Kogoś, z kim dziecko nie ma najmniejszego problemu żeby się utożsamić, zrozumieć i komu kibicować. Tym bohaterem jest… samo dziecko. Zamiast zatem tworzyć własne historie, umieszczając siebie w ich centrum, czytelnik może wspólnie z książką zaplanować swoje wakacje, a następnie krok po kroku je zrealizować, oczywiście pod czujnym okiem rodziców. Poczuje się wówczas jak główna postać w książce, które powstała specjalnie z myślą o swoim właścicielu. A czy młodzi ludzie z naszego pokolenia nie pragnęli czegoś takiego zaczytując się w kartach powieście Alfreda Szklarskiego o przygodach Tomka Wilmowskiego? Już teraz możemy to umożliwić naszym dzieciom.

Oddajmy dzieciom głos

Aby zapewnić, że wszystko to o czym piszemy jest prawdą, umożliwiliśmy uczniom warszawskiej Better Academy, zaprzyjaźnienie się z książką. Co nam powiedzieli o swojej przygodzie?

- Planer jest super! Na wyjeździe nic mnie nie omija. Mam więcej czasu na zabawę. Mama jest ze mnie zadowolona i się uśmiecha – napisał nam Grześ, lat 8.

- Dzięki Planerowi wiem co chcę zobaczyć i zwiedzić. Wyjazd zamienia się w podróż pełną przygód. Zapisuję je na przyszłość i kiedyś będę miała super pamiątkę. Polecam! – przekazała nam Kasia, lat 11.

Zapraszamy Państwa do tego, aby podarować swojemu dziecku najlepszego towarzysza na wakacje. Znajdą go Państwo na stronie www.planerydladzieci.pl