Plantacja marihuany w domu Jarosława K. Mężczyźnie grozi więzienie. Zabezpieczono dużą ilość narkotyku i kilkaset doniczek z krzewami

Plantacja na Mokotowie

Stołeczni policjanci zajmujący się przestępczością narkotykową ustalili, że 31-letni Jarosław K. Prawdopodobnie zajmuje się uprawą marihuany. Narkotyk następnie wprowadzany jest na warszawski rynek. Jak ustalono, jedna z plantacji może być prowadzona w bloku na Mokotowie, gdzie mężczyzna wynajmował dwa mieszkania. Odwiedziny funkcjonariuszy we lokalu potwierdziły ich podejrzenia. Na miejscu znaleziono pakunek z marihuaną, zgrzewarkę do toreb foliowych oraz wagę elektroniczną, służącą do porcjowania narkotyku. Ponadto policjanci na poczet przyszłych kar zabezpieczyli również gotówkę w kwocie 20 tys. złotych.

Grupa operacyjna dokonała przeszukania drugiego z mieszkań. Tam na 80 metrach kwadratowych znajdowało się kilka namiotów przeznaczonych do uprawy roślin w domowych warunkach. W specjalistycznych wnętrzach stały doniczki z krzakami konopi indyjskiej. Plantacja wykonana była w sposób profesjonalny, zamontowano fachowe oświetlenie oraz filtry pochłaniające zapach.

ZOBACZ TEŻ: Policyjne laboratorium narkotykowe. Zajrzeliśmy do miejsca, w którym potężne przemyty i walka z dopalaczami to codzienność [ZDJĘCIA]