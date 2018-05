W 10 punktach na terenie całego miasta można wypożyczyć specjalne rowery, które udźwigną nawet 100 kg ładunku. Posłużą podczas robienia większych zakupów, a nawet przeprowadzki. Miasto wypożycza je za darmo, ale będziemy musieli wcześniej go zarezerwować.

Rowery posiadają wzmocnioną ramę i sporej wielkości kosz z przodu pojazdu. Poza ładunkiem, przewieziemy nim także dzieci, bowiem pojazdy wyposażone są w specjalne ławeczki. Co ważne, rowery możemy wypożyczyć za darmo.Pojazdy dostępne są w 10 punktach na terenie całego miasta. Można wypożyczyć je po wcześniejszej rezerwacji w wolnym terminie, niezbędny będzie także dokument tożsamości. Na miejscu zostawiamy też numer telefonu komórkowego, informujemy o czasie wypożyczenia oraz podpisujemy protokół. Rower można wypożyczyć na maksymalnie 24 godziny, a wypożyczalnie nie funkcjonują od grudnia do marca.Pojazdy są dostępne w następujących punktach:Państwomiastoul. Andersa 29Tel. 22 40 09 464e-mail: program@panstwomiasto.plFormularz: http://panstwomiasto.pl/rower-cargo/czynne codziennie 9:00 – 24:00Dom Kultury Śródmieścieul. Jazdów 3/18Tel. 500-869-413e-mail: rower@jazdow.plczynne codziennie: 10:00 - 18:00Służewski Dom Kulturyul. Jana Sebastiana Bacha 15Tel. 22 397 72 71e-mail: sdk@sdk.waw.plczynne codziennie 9:00 – 21:00Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CALul. Paca 40Tel. 22 126 26 18, 22 118 17 68e-mail: zapisy@cal.org.plczynne pon.-pt. 10:00 – 20:00, sob. 10:00 – 18:00Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielanyul. Lindego 20tel.: 22 835 00 08 wew. 108; 797 318 602, e-mail: ksochacki@crs-bielany.waw.pltel.: 22 835 00 08 wew. 107; 797 318 603, e-mail: mcybul@crs-bielany.waw.plczynne pon.-pt. 6:00 – 22:00; sob.-niedz. – 8:00 – 22:00Klubokawiarnia Życie jest fajneul. Grójecka 68tel.: 22 401 74 40e-mail: zyj.fajnie@gmail.comczynne pon.-sob. 12:00 – 22:00, niedz. 14:00 – 20:00Białołęcki Ośrodek Kulturyul. Vincenta Van Gogha 1kontakt: sekretariat BOKtel. 22 300 48 00 wewn. 1e-mail: sekretariat@bok.waw.plczynne pon.-pt. 9:30 – 20:30, sob.-niedz. 10:30 – 20:30Fundacja Nasza Ulicaul. Tarczyńska 3Atel. 22 115-16-26e-mail: guzzek@gmail.comczynne Pon. – Pt. 12:00 – 24:00; So 14:00 – 24:00Dom Kultury Kadrul. Gintrowskiego 32 (d. Rzymowskiego)tel. 22 843-88-81e-mail: recepcja@dkkadr.waw.plczynne Pon. – So. 8:00-20:00, Nd. 9:00-15:00Fundacja ABACUSul. Targowa 54tel. 22 374-77-30e-mail: rowery.bazar@gmail.comczynne codziennie 10:00-18:00