Plany miasta na Woli. Srebrna zostanie wydzielona. Koniec marzeń o K-Towers?

Plan zagospodarowania okolic Twardej to prawdziwy gigant, ogromny obszar, najeżony biurowcami, blokami mieszkaniowymi i innymi inwestycjami. Co ciekawe, Rada Warszawy uchwaliła go już w 2014 roku po wielu latach prac. Kilka miesięcy później odrzucił go wojewoda.

Temat powrócił. Marlena Happach, miejska architekt, stwierdziła, że jedynym rozwiązaniem jest podzielenie wielkiego planu na kilka mniejszych. Zmieniono projektanta i zabrano się do roboty. Na najbliższej sesji rady miasta (30 maja) przedstawiony zostanie proponowany podział.

Wola na cztery części

„Zróżnicowana specyfika problemów przestrzennych występujących w każdej z poszczególnych części przemawia za procedowaniem terenu planu w podziale na cztery części" - czytamy w opinii Marleny Happach, miejskiej architekt. Stwierdza ona, że całość trzeba podzielić.

Plan rejonu Twardej zostanie podzielony na cztery części: A,B,C i D.