Płatny bagaż podręczny w Ryanair i Wizz Air. Wielkie zmiany w tanich liniach

Wizz Air zmienił zasady przewozu bagażu podręcznego. Zmiany weszły w życie natychmiast po ich ogłoszeniu, czyli od 24 sierpnia 2018.

Parę dni wcześniej zmiany w przewozie bagażu podręcznego ogłosił Ryanair. Za duży bagaż podręczny pasażerowie Ryanair będą musieli płacić od 1 listopada - mniej jeśli chcą zabrać go na pokład, więcej jeśli nadają go do luku bagażowego.

Czy bagaż podręczny w Wizz Air będzie bezpłatny? Co się zmienia? Pasażerowie Wizz Air powinni być przygotowani!

24 sierpnia zmiany w polityce przewozu bagażu podręcznego ogłosił drugi przewoźnik niskokosztowy popularny na trasach z Polski, czyli Wizz Air. Teraz tylko pasażerowie z wykupioną usługą Wizz Priority (pierwszeństwo wejścia na pokład) mogą zabrać do kabiny swój bagaż podręczny: duży o wymiarach 55 x 40 x 23 cm, a mały o wymiarach 40 x 30 x 18 cm.

Usługa Wizz Priority kosztuje od 22 do 53 złotych (w zależności od trasy) i można ją kupić online albo na infolinii Wizz Air. Na lotnisku za pierwszeństwo trzeba zapłacić 110 złotych.

Co z pozostałymi pasażerami Wizz Air? Jeśli pasażer nie wykupił usługi Wizz Priority, a wymiary bagażu podręcznego przekraczają 40x30x18 cm, wtedy musi go odprawić bezpłatnie na stanowisku odprawy i odebrać przy taśmie bagażowej na lotnisku docelowym. Ta usługa jest za darmo. Tak nadawany bagaż podręczny będzie w Wizz Air traktowany jak rejestrowany. Oznacza to, że w walizce będziemy mogli mieć normalne kosmetyki (bez ograniczenia do 100 ml). Jeśli bagaż podręczny jest mniejszy niż 40 x 30 x 18 cm, pasażer może zabrać go na pokład samolotu, ale musi on zostać umieszczony pod siedzeniem.

Ryanair zmienia 1 listopada 2018 roku zasady przewozu bagażu podręcznego

Pasażer będzie mógł wnieść na pokład Ryanair tylko mały bagaż podręczny. Za duży bagaż podręczny - do tej pory darmowy - po 1 listopada 2018 trzeba będzie zapłacić i trafi on do luku bagażowego. Duży podręczny zabierzemy do samolotu Ryanair tylko po wykupieniu pierwszeństwa wejścia na pokład.

Obecnie pasażer lecący Ryanairem może zabrać dwie sztuki bagażu podręcznego:

duży (o wymiarach 55x40x20 cm i wadze do 10 kilogramów)

mały (np. torba z laptopem o wymiarach 35x20x20 cm).

Na pokład samolotu za darmo pasażer Ryanaira można wnieść jednak tylko mały bagaż podręczny. Duży bagaż podręczny trafia do luku bagażowego (pasażer oddaje go przy samolocie).

1 listopada 2018 roku Ryanair zmienia zasady przewozu bagażu podręcznego. Dotyczy to również pasażerów, którzy kupili już bilet na lot po tej dacie. Jeśli pasażer będzie chciał zabrać duży bagaż podręczny na pokład samolotu, będzie musiał:

opłacić opcję premium (droższa taryfa)

wykupić priorytetowy boarding, może to zrobić maksymalnie 95 pasażerów (6 euro przy rezerwacji biletu, 8 euro przy dokupieniu usługi w późniejszym terminie)

nadać duży bagaż podręczny (10 kg) za dodatkową opłatą (8 euro przy rezerwacji biletu, 10 euro przy dokupieniu usługi w późniejszym terminie).

1 listopada 2018 zmienią się też wymiary bagażów podręcznych w Ryanair

mały bagaż podręczny Ryanair - 40x20x25 cm (dotychczas 35x20x20 cm)

Pasażer z już kupionym biletem, który nie będzie chciał dopłacić, może anulować bezpłatnie swoją rezerwację i odzyskać pełną cenę biletu. Jeśli po 1 listopada 2018 roku pasażer dotrze z dużym bagażem podręcznym do bramki i nie spełni nowych warunków, wtedy będzie musiał zapłacić 25 euro, a jego bagaż trafi do luku bagażowego.

Przypomnimy, że wszystko zaczęło się pod koniec ubiegłego roku gdy Ryanair ogłosił rewolucyjne jak na stan wcześniejszy zmiany w przewozie bagażu ręcznego.

Bardzo popularne wśród Polaków linie Ryanair 15 stycznia 2017 wprowadziły rewolucyjne w zakresie przewozu bagażu. Najogólniej rzecz ujmując Ryanair ograniczył bagaż, który pasażer może wnieść na pokład samolotu. Rekompensatą za to była obniżka ceny za tzw. bagaż rejestrowany.