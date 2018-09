Plebiscyt "Mistrzowie urody" zakończony. W Ptak Warsaw Expo odbyła się uroczysta gala, uświetniona recitalem Edyty Górniak [ZDJĘCIA]

Student w Warszawie. Zniżki, promocje, miejsca dla studentów w stolicy [PRZEGLĄD]

Tomasz Sznela

Student w Warszawie ma do wyboru naprawdę wiele miejsc, w których może za niewielkie pieniądze napić się i zjeść, a potem zobaczyć najważniejsze miejsca kulturalne w stolicy za darmo. Jak to możliwe? Wszystko wyjaśniamy w naszym informatorze. Kliknij w zdjęcie, aby przejść do tek...