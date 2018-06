EASY Plecaki do serca to II edycja ogólnopolskiej akcji skierowanej do szkół podstawowych, której celem jest zorganizowanie w szkole klasowej akcji rysunkowej „Jak pomagam…”, podczas której uczniowie przygotują rysunki i prace kreatywne dedykowane dzieciom w potrzebie. Prace te wraz z plecakami marki EASY zostaną przekazane podopiecznym Dolnośląskiej Fundacji na rzecz Pieczy Zastępczej „Przystanek Rodzina”.



Inspiracja do pomagania

„Poprzez projekt Plecaki od serca, chcemy inspirować dzieci i młodzież do niesienia pomocy potrzebującym koleżankom i kolegom. Zachęcamy uczniów do kreatywnej pracy, dzięki której przyczynią się do przekazania naszych plecaków na potrzeby dzieci z biednych rodzin. Pokazujemy uczniom, że pomaganie jest przyjemne i daje dużo radości. Edukujemy w temacie niesienia pomocy. Dzieci uczymy empatii oraz podejmowania decyzji z myślą o innych.” - powiedział Jan Klus, Dyrektor Zarządzający marką Easy, Wiceprezes Zarządu.



Motywacja do aktywnego udziału w kampanii



Projekt EASY Plecaki od serca to również forma akcji z nagrodami, zachęcająca zarówno nauczycieli, jak i każdego z uczniów do pomagania innym i zdobywania nagród dla szkoły. Pierwsze 200 szkół, które zgłoszą swój udział w akcji, otrzyma nagrody gwarantowane – zestaw produktów szkolnych marki Easy o wartości 100 zł brutto. Dodatkowo, każdy uczeń za jeden przygotowany przez siebie rysunek otrzyma bon promocyjny, uprawniający do gratisowego piórnika marki EASY przy zakupie plecaka Easy w Sklepie Partnerskim, biorącym udział w akcji. Plecaki i piórniki pochodzą z najnowszej kolekcji artykułów szkolnych marki Easy.



Zapraszamy szkoły podstawowe do udziału w kampanii



Zgłoszenia do kampanii dokonać można poprzez pobranie deklaracji uczestnictwa na stronie www.plecakiodserca.pl i odesłanie jej na adres: kontakt@plecakiodserca.pl. Kampania trwa od 16 kwietnia 2018 r. do 22 czerwca 2018 r., a jej szacowany zasięg to 200 szkół na terenie całego kraju. W akcję zaangażowane są również Sklepy Partnerskie - punkty, w których nabyć można plecaki, oznakowane logo akcji.





Patronat honorowy: Rzecznik Praw Dziecka

Partner społeczny: Dolnośląska Fundacja na rzecz Pieczy Zastępczej „Przystanek Rodzina”

Organizator: Organizatorem kampanii jest właściciel marki EASY, polski dostawca wysokiej jakości artykułów piśmienniczych, szkolnych, plastycznych oraz biurowych (www.easy-stationery.pl )