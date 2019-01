Płońsk - wyniki wyborów samorządowych 2018. Kto wygrał wybory w Płońsku? Frekwencja

Wybory samorządowe Płońsk 2018. Wyniki wyborów samorządowych w Płońsku

Jak czytamy na portalu mws.org.pl

"Cząstkowe dane, które napływają do Państwowej Komisji Wyborczej wskazują na to, że burmistrzem Płońska zostanie Andrzej Pietrasik, który już w pierwszej turze rozstrzygnął wybory. Pietrasik uzyskał 5749 głosów poparcia (jest to 62,18%), podczas, gdy Krzysztof Tucholski dostał 1355 głosów (14,66%), Marcin Kośmider otrzymał 1541 głosów od wyborców (16,67%) oraz Artur Jankowski - 600 głosów, czyli 6,49 procent."

Z kolei porta plonszczak.pl informuje "W skład nowej rady gminy Płońsk weszło 11 radnych KW PSL: Jerzy Borowski, Jacek Kucharzak, Renata Grąbczewska, Tadeusz Krawczyk, Włodzimierz Kędzik, Bogdan Wojciechowski, Maria Gołębiowska, Agnieszka Małecka, Stanisław Łopuszyński, Jacek Salak i Krzysztof Traczyński oraz 4 z KW PiS: Paweł Pyrzakowski, Paweł Konopka, Tomasz Górski i Małgorzata Radomska. Nowi radni to pięć osób: Paweł Pyrzakowski, Paweł Konopka, Tomasz Górski, Bogdan Wojciechowski, Małgorzata Radomska."

Wybory samorządowe Płońsk 2018. Frekwencja wyborcza Płońsk

Frekwencja końcowa w powiecie Płońskim wyniosła 54.34 procent. Wydanych zostało 21 179 kart do głosowania. Zarejestrowanych jest 39 0564 wyborców.

gm. Sochocin - 65,85 gm. Dzierzążnia - 63.65 m. Raciąż - 62,00 gm. Załuski - 60,77 gm. Naruszewo - 59,53 gm. Nowe Miasto - 58,74 m. Płońsk - 54,36 gm. Raciąż - 53,16 gm. Joniec - 47,70 gm. Czerwińsk nad Wisłą - 44,85 gm. Baboszewo - 43,42

Kto wygrał wybory samorządowe 2018 w Warszawie. Komentarze, opinie, zdjęcia