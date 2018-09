PLONY. Święto Wsi 2018. Dostawcy z całej Polski spotkają się na Mysiej

Założeniem imprezy jest promocja polskiej wsi i produktów regionalnych. - Już po raz drugi zapraszamy na PLONY. Święto Wsi. Po sukcesie ubiegłorocznej edycji, którą odwiedziło wielu warszawiaków, zapraszamy na kolejną odsłonę tego święta. Podczas Plonów spotkamy rolników i wytwórców z całej Polski. - Polska wieś się odradza. Są ludzie, którzy z pietyzmem i zaangażowaniem dbają o ziemię - ich chcemy szczególnie uhonorować tego dnia. Spotkać się z nimi, poprosić, by podzielili się swoim doświadczeniem - deklarują organizatorzy. Oprócz tego, na odwiedzających czekają dyskusje, prelekcje i warsztaty.

PLONY. Święto Wsi 2018 - Program

12:00-13:00 – DYSKUSJA // Bokashi, wieloodmianowść i chwasty czyli mądra uprawia ziemi (permakultura)

13:00-14:00 – ROZMOWA // Mead Ladies "Dzikie kiszonki"

16:00-17:30 – WARSZTATY // Owijki! zrobimy samodzielnie wielorazowe serwetki do zawijania żywności. Zamiast folii by Falka Seneka Crafts

12:00-16:00 WARSZTATY // Haft miejski - warsztaty z Moniką Drożyńską

11:00-13:00 i 14:00-16:00 WARSZTATY // "Koboko" - warsztaty z Serfenta - Stowarzyszenie/Association, tworzenie plecionki z wikliny i kolorowego sznurka.

PLONY. Święto Wsi 2018 - bilety

Na tym jednak nie koniec, bo na imprezie pojawi się także, m.in. Chatka offline, czyli projekt Dawida Zalewskiego, będący specjalnie przygotowanym vanem, w którym możemy w ciszy i spokoju… uciąć sobie drzemkę. Oprócz produktów spożywczych na miejscu znajdziemy też kosmetyki, a także plecionki. Impreza na Mysiej 3 rozpocznie się w sobotę 29 września i potrwa od 10 do 19. Wśród wystawców znajdziemy następujące podmioty: Kwaśne Jabłko, Cytrynowe Królowe, Kotlina Natury, Bartnik Mazowiecki, Wiktor Moroz kaktusy, SVOJE, Żurawieckie Sady, Winnica Jadwiga, Jan Barba, Olejowe Smaki, Serfenta - Stowarzyszenie/Association, Swonco, GŁADKI w DESEŃ, BOHO, Paulina Chruślińska Owocowo, Bags by M. The Sea Side Tones, Chatka Offline w Mieście, Pochlebnie, KRAM, Cydr Filomelos, Solvino.

Plony to cykliczna już impreza organizowana przez Magazyn USTA, oraz “Alternatywny dom handlowy” Mysia 3. Oprócz święta Wsi w tym samym czasie będziemy mogli wziąć udział w Wegańskiej Jesieni, wydarzeniu, któremu poświęcona będzie specjalna strefa.