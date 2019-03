Pluskwy na siedzeniach w metrze? Jest reakcja Metra Warszawskiego. Będzie dodatkowa dezynsekcja

Na przestrzeni trwającego tygodnia informowaliśmy o zajściu, do jakiego doszło w jednym z wagonów warszawskiego metra. Pewna pasażerka nagrała filmik, na którym widzimy, jak po siedzeniach przemieszczają się małe insekty. Autorka nagrania zasugerowała, że mogą być to pluskwy, a informacja obiegła większość warszawskich mediów. Do sytuacji ustosunkowała się rzeczniczka Metra Warszawskiego. Szczegóły w artykule poniżej.

Szymon Starnawski