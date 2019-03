Pluskwy w warszawskim metrze? Skandaliczne nagranie pasażerki. "W życiu nie pojadę metrem"

Nagranie pokazujące, jak po siedzeniach w jednym z wagonów metra swobodnie przemieszczają się bliżej nieokreślone insekty pojawiło się w mediach społecznościowych, a dokładniej w facebook-owej grupie Obywatele Ursynowa . Autorką nagrania jest pani Agata, która ostrzegając mieszkańców jednocześnie pyta: - Nie wiem co to: mrówki, pluskwy, czy inne gady? Czy ktoś się orientuje, czy są jakieś wymogi i terminy odnośnie dezynfekcji siedzeń w metrze?

Wideo możecie zobaczyć tutaj.

Internauci z przerażeniem komentowali powyższy film, a inni – nauczeni doświadczeniem – pisali, że w środkach transportu publicznego w ogóle nie korzystają już z siedzeń. "Sprawę można zgłosić do sanepidu", "Stawiam na wesz. Ostatnio byłam współpasażerem w jednym wagonie z panem, który przy wszystkich wyciągał sobie takie zwierzątka z głowy", "W życiu nie pojadę więcej metrem..." - piszą inni mieszkańcy Ursynowa.

Jak często sprzątają metro?

Dziennie Metro Warszawskie sprząta około 60 pojazdów metra na I i II linii w ramach sprzątania podstawowego. W ciągu roku to 21,6 tys. umytych pojazdów metra. Ale poza regularnym czyszczeniem wagonów wewnątrz i na zewnątrz, pociągi poddawane są też innym zabiegom.

Raz do roku poszycia siedzeń, a jest ich w prawie 18 tys. – przechodzą proces dezynsekcji. Polega on na rozpyleniu odpowiednich substancji chemicznych, które zabezpieczają wnętrze pociągu przed pojawieniem się insektów. Chemia stosowana przy tym procesie jest bezwonna i całkowicie bezpieczna.Metro Warszawskie dwa razy do roku przeprowadza dezynfekcję. W sumie więc proces wykonany musi więc objąć ok. 35 tys. siedzeń. Proces przypomina zwykłe pranie tapicerki. Najpierw na fotele rozpryskiwana jest specjalna substancja dezynfekująca, następnie fotele są dokładnie oczyszczane przy pomocy maszyny piorącej.

