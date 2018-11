Płyta „Cafe Belga” Taco Hemingway’a już platynowa

Jak wyglądał rok 2015 w polskiej muzyce? Plusy, minusy i na dwoje babka wróżyła

Marcin Śpiewakowski

Nowy Rok to idealny pretekst do podsumowania co ciekawszych muzycznych wydarzeń 2015. Co zapamiętamy z mijającego roku, a o czym wolelibyśmy jak najszybciej zapomnieć?