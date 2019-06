Pływające kino letnie nad Wisłą. Warszawiacy będą mogli oglądać filmy na rzece!

Kino na Wiśle

Kino na Wiśle to propozycja Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy. Co wtorek wieczorem na Barce Wisława będą odbywać się projekcje filmów. W repertuarze znalazły się m.in. „Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie”, „Złodziejaszki”, „O dziewczynie, która wraca nocą sama do domu” czy „Anioł”. Wstęp na projekcje jest wolny – bez rezerwacji i planowania.

Kino na Wiśle: harmonogram filmów

Co wtorek Bulwar B. Grzymały-Siedleckiego o godz. 20:45 będzie zamieniał się w kino plenerowe dla warszawiaków. W harmonogramie znalazły się takie filmy, jak: