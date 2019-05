Po 4 latach powraca Red Bull Konkurs Lotów. Ruszyła faza aplikacji

Następne kroki w drodze po miejsce w finale to zebranie drużyny, zaprojektowanie własnej machiny i poddanie jej ocenie jury. W panelu sędziowskim zasiądą m.in. Natalia Nykiel, Adam Małysz, Łukasz Czepiela i Filip Chajzer . To oni wybiorą 37 najbardziej kreatywnych i mających szanse na daleki lot konstrukcji. Dodatkowo, 3 zespoły zostaną wybrane przez publiczność w głosowaniu internetowym. Szczegóły dostępne są w regulaminie na stronie konkursu.

1 kwietnia wystartowały zapisy do 6. edycji Red Bull Konkurs Lotów . Ci, którzy mają w sobie żyłkę konstruktora oraz cenią dobrą zabawę z nutką rywalizacji, powinni zgłosić się poprzez www.redbullkonkurslotow.pl po specjalny pakiet rejestracyjny. Aby go otrzymać należy zagrać na stronie konkursu w krótką grę, w której trzeba udowodnić swój refleks i wytrwałość.

Ogólnopolski finał Red Bull Konkursu Lotów to nie jedyny powód, dlaczego warto wybrać się na pierwszy weekend sierpnia do Gdyni. Już w sobotę będzie można podziwiać pokazy akrobacji lotniczej m.in. Łukasza Czepieli (Zivko EDGE 540T) oraz międzynarodowej ekipy The Flying Bulls. Tego dnia na plaży w Gdyni zaparkuje również kultowy Red Bull Tour Bus, mobilna scena, na której wystąpi m.in. Natalia Nykiel.

To nie koniec atrakcji, jakie przygotowali organizatorzy. Wszyscy chętni mogą już teraz walczyć o nagrody biorąc udział w aktywacji na stronie www.redbullkonkurslotow.pl/lotzycia. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu kreatywnego hasła opisującego wrażenia w trakcie lotu machiną latającą. Do wygrania są m.in. 3 loty helikopterem (z miejsca zamieszkania na Red Bull Konkurs Lotów) wraz z pobytem w Gdyni lub loty widokowe helikopterem na miejscu zawodów, skoki ze spadochronem, a także nagrody rzeczowe.

Red Bull Konkurs Lotów - terminy zgłoszeń dla konstruktorów:

- faza aplikacji po formularz zgłoszeniowy: 1 kwietnia 2019 – 14 maja 2019

- wysyłanie projektów: do 28 maja 2019

- ogłoszenie 37 finalistów: 11 czerwca 2019

- głosowanie internetowe - 3 dzikie karty do finału: 11 czerwca 2019 - 21 czerwca 2019

- ogólnopolski finał: 4 sierpnia 2019