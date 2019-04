Po alkoholu można jeździć na hulajnodze elektrycznej? „Człowiek na hulajnodze jest pieszym, a pieszy może być pijany”

Nowa moda nie oszczędza Warszawy. Hulajnogi znajdziemy praktycznie na każdym rogu. Użytkownicy są zachwyceni, mieszkańcy głównych dróg niekoniecznie. Wszystko z powodu braku stacji dokujących. Po skończonej jeździe użytkownicy porzucają hulajnogę. Tylko od 1 marca stołeczna straż miejska miała 72 interwencje związane z hulajnogami blokującymi przejście czy porzuconymi na terenach publicznych. W lutym ZDM zarekwirował tego typu pojazdy. Operatorowi usługi naliczył kary za… nielegalne zajęcie pasa drogowego. Nie podziałało.

Największy problem z hulajnogami związany jest z brakiem uregulowań prawnych. Hulajnoga nie jest traktowana jako pojazd, a jako… pieszy. Oznacza to, że powinno się jeździć nią po chodniku. Można – o zgrozo – także pod wpływem alkoholu.

Co do zasady człowiek na hulajnodze jest pieszym, a pieszy może być pijany. Niektóre pojazdy [np. hulajnogi elektryczne – red.] wykraczają poza zakres mocy nie tylko roweru, który ustawowo może mieć silnik wspomagający do 250 W, ale także poza zakres obowiązujący dla motorowerów. W tym przypadku policjant sporządzi odpowiednią dokumentację i skieruje sprawę do sądu - mówi nam Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji.