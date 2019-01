Po co naszemu krajowi taki wstyd - prof. Małgorzata Gersdorf o decyzji TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w oficjalnym komunikacie potwierdził nieoficjalne informacje Onetu o zawieszeniu stosowanie przepisów ustawy o SN. - Zabezpieczenie oznacza, że do czasu rozstrzygnięcia sporu między Polską a Komisją Europejską należy zostawić Sąd Najwyższy w spokoju i przywrócić zasady sprzed 3 lipca, w tym przywrócić na stanowiska sędziów przeniesionych przymusowo w stan spoczynku – tłumaczyła Onetowi Piotrowi Olejarczykowi gdańska sędzia Dorota Zabłudowska.

Zdaniem prof. Małgorzaty Gersdorf jest jeszcze za wcześnie na "szerszy, poważniejszy komentarz" do decyzji TSUE. - Musimy to przeanalizować. Dobrze się stało dla Sądu Najwyższego, że jest takie zabezpieczenie. Jednak martwi mnie to, że mimo moich wielokrotnych wezwań nasz rząd nie uznał zabezpieczenia SN, żeby nie musiało dojść do dzisiejszej decyzji. Po co naszemu krajowi taki wstyd - mówi. - Wolałabym, żeby rząd uznał zabezpieczenie wcześniej, a miał ku temu bardzo wiele możliwości - dodała prof. Gersdorf.

Prezes Izby Cywilnej SN Dariusz Zawistowski zwraca uwagę na trzy fundamentalne zagadnienia poruszone we wstępnym komunikacie TSUE. - Po pierwsze, zasadą ma być przywrócenie składu osobowego Sądu Najwyższego sprzed wejścia w życie ustawy. Po drugie, TSUE stwierdza, że nie powinny być wykonywane wybory I prezesa SN i powoływana osoba, która kierowałaby tymczasowo sądem. Po trzecie, postanowienie ma dotyczyć nie dokonywania naboru na stanowiska sędziowskie wcześniej obsadzone przez tych sędziów, których postanowienie dotyczy - tłumaczy. - Orzeczenie jest adresowane do władz Rzeczypospolitej Polskiej, czyli wszystkich organów, które potencjalnie miałyby wykonywać te przepisy - dodaje Zawistowski.

- Samo uwzględnienie wniosku o zabezpieczenie należałoby rozumieć w ten sposób, że w ocenie Trybunału Sprawiedliwości stanowisko Komisji Europejskiej wydaje się przynajmniej uwiarygodnione w dostatecznym stopniu - zauważa Zawistowski. - Gdyby Trybunał nie podzielał opinii Komisji to ten wniosek nie zostałby uwzględniony - stwierdza.

