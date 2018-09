Pociągi do Grodziska od poniedziałku. Linia po remoncie, ale wciąż rozkopana

Linię kolejową Warszawa Włochy - Grodzisk Mazowiecki zamknięto we wrześniu 2017 roku. Wtedy obiecywano, że czas przejazdu między Grodziskiem a Warszawą Zachodnią skróci się o pięć minut (do 35 min). Po remoncie pociągi będą mogły rozpędzać się do 120 km/h (wcześniej było to 80 km/h). W sumie remontowany był odcinek linii 447 o długości 22 kilometrów. Prawie ćwierć miliona pasażerów spod Warszawy, będzie mogło przetestować wyremontowaną linię od poniedziałku 24 września.

- Pociągi już mogą obsługiwać ważną linię aglomeracyjną Warszawa – Grodzisk Mazowiecki. Zgodnie z umową kontynuujemy prace, które zapewnią lepszą obsługę pasażerów na peronach i sprawny dostęp do pociągów. Wznowienie ruchu planowane było we wrześniu, a zakończenie całego projektu w 2019 r. – mówi Arnold Bresch, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Słowa przedstawiciela PKP dotyczą przede wszystkim stacji. W tej chwili spora część peronów jest rozkopana (najgorzej jest w Pruszkowie, gdzie stacja jest rozkopana, nie ma nawet oświetlenia), brakuje przejść podziemnych (Milanówek, Brwinów, Parzniew, Włochy i Ursus) czy ułatwień dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie te elementy będą dokańczane przez najbliższy rok, ponieważ cały kontrakt ma się zamknąć w 2019.

Całość prac na linii 447 pochłonęła 285 milionów złotych.