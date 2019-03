Poczta Polska, Warszawa. Dyrektor apeluje do mieszkańców, aby przekazali listonoszom nieużywane rowery

"Czysta piwnica, a rower dla listonosza"

Na facebookowej stronie Listonosze Polska, która zrzesza listonoszy z naszego kraju, pojawiło się zdjęcie ogłoszenia wywieszonego przez Pocztę Polską. Dyrektor regionu apeluje w nim do mieszkańców o rowery dla warszawskich listonoszy. W ogłoszeniu czytamy: ,,Często w piwnicach zalegają stare niepotrzebne rowery. Jeśli nie wiecie, co z nimi zrobić, podarujcie je listonoszowi. Mamy trudności z kandydatami do pracy w charakterze listonosza. Czasem zgłaszają się chętni bez własnego roweru. W tych przypadkach udostępnienie im tego środka transportu ułatwiłoby nam pozyskanie pracownika.Proszę Państwa o pomoc, zarówno poszczególnym ludziom, jak i naszej Firmie. Potencjalny listonosz uzyska narzędzie pracy, a twój rower drugie życie. Czysta piwnica, a rower dla listonosza".

Takie kartki z prośbą pojawiły się na korytarzach jednego z warszawskich urzędów. Zdjęcie bardzo szybko obiegło sieć i wywołało lawinę komentarzy - zarówno wyśmiewających prośbę, jak i popierających inicjatywę przekazywania nieużywanych jednośladów. Mieszkańcy piszą m.in. ,,Szczyt bezczelności Państwowa spółka zwraca się o używane rowery do mieszkańców", ,,Idąc za ciosem proponuję, by pacjent dostarczał chirurgowi narzędzia chirurgiczne", ,,To pracodawca powinien zapewnić pracownikom odpowiednie sprzęty".