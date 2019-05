Poczta Polska wprowadza automaty do odbioru paczek. Będą też obok popularnych dyskontów

Do końca III kwartału 2019 roku zostanie oddanych do użytku 200 automatów, część z nich będzie działać jeszcze przed wakacjami. W pierwszym etapie znajdą się one w placówkach pocztowych oraz sklepach Biedronka w największych aglomeracjach miejskich, w tym w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Trójmieście oraz Poznaniu - czytamy w oficjalnej informacji prasowej Poczty Poslkiej. Urządzenia dostarczy spółka SwipBox. Pierwsze automaty do odbioru przesyłek pojawią się w miejscach, które wybrano pod względem "preferencji i stylu życia klientów sklepów internetowych i platform sprzedażowych". Automaty w Biedronkach znajdą się wewnątrz sklepów i będą czynne w godzinach otwarcia dyskontów. Automaty, które staną w wyodrębnionych strefach placówek pocztowych będą dostępne 24 godziny na dobę.

Nowe rozwiązanie, na które zdecydowała się Poczta Polska to odpowiedź na rosnące zainteresowanie Polaków... zakupami internetowymi.

– Poczta Polska jest aktywnym uczestnikiem rynku eCommerce, który jest kluczowy dla polskiej gospodarki. Powiększanie naszej sieci jest warunkiem dalszego rozwoju biznesu kurierskiego. Dlatego podjęliśmy decyzję do dołączeniu pocztowych automatów do odbiorów przesyłek do naszej oferty. Konsekwentnie chcemy oferować naszym klientom kolejne miejsca odbioru ich zakupów internetowych – mówi Przemysław Sypniewski, prezes zarządu Poczty Polskiej.