Poczta Polska zmienia się nie do poznania. Wkrótce spodziewaj się listonosza w takim pojeździe [ZDJĘCIA]

Poczta Polska sięga po nowe rozwiązania na miarę XXI wieku. Zaledwie kilka dni temu pokazaliśmy rowery, jakimi listonosze będą dostarczać naszą korespondencję. Żółte pojazdy z kilkoma bocznymi koszami na torby z przesyłkami mają testować doręczyciele z Warszawy.

Ponadto, do dyspozycji pocztowców będą innowacyjne pojazdy elektryczne. "Listonosze z Łodzi, Warszawy, Tomaszowa Mazowieckiego, Konstantynowa Łódzkiego, Raszyna, Nowego Dworu Mazowieckiego, Piastowa, Radomia oraz Pabianic wezmą udział w organizowanych przez Pocztę Polską testach pojazdów elektrycznych. To kolejny etap przygotowań operatora wyznaczonego do wejścia w życie regulacji wynikających z ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Wiosną rozpoczęły się największe w Polsce testy samochodów elektrycznych, w przyszłym roku rozpocznie się pozyskanie elektromobilnych aut" - informuje Poczta Polska.

Ujawniono, jak będą wyglądać nowe, elektryczne środki lokomocji listonoszy. Wśród nich są między innymi żółto-zielony mikrosamochód Cree SAM produkowany w Pruszkowie. Cena takiego pojazdu to 60 tysięcy złotych. Innym, ciekawym projektem jest mini-auto marki Eidola. Przez producenta nazywany jest "miejskim spryciarzem", a jego design można określić mianem miniatury Jeep'a Grand Cherokee. Cena Eidoli waha się w granicach około 50 tysięcy złotych. W zależności od wersji może osiągnąć prędkość do 45 lub do 80 km/h.