Poczuj magię Świąt z animacjami Galerii Północnej

Światełka błyszczące na choince, zapach pierniczków, radosny śmiech dzieci oraz wspólne wybieranie podarunków dla rodziny i znajomych. Takie drobne, miłe rzeczy, które tworzą świąteczną atmosferę już na dobre zagościły w Galerii Północnej. Przy wejściu od ulicy Trakt Nadwiślański witają gości polarne niedźwiedzie i przypominają, że już niedługo w powietrzu uniesie się zapach wigilijnych potraw a pod choinką pojawią się wymarzone prezenty. Świetlista karuzela z saniami i reniferami oraz okazała choinka zdobią centrum od strony ulicy Światowida. Kolejne niespodzianki czekają na klientów w środku galerii. Olbrzymie śnieżynki, lodowe sople oraz kry z polarnymi niedźwiedziami ubranymi w kolorowe szaliki przez cały grudzień będą towarzyszyły klientom w przedświątecznych zakupach. Podobnie, jak świąteczne animacje, które w Galerii Północnej wystartowały w Mikołajki, 6 grudnia. Zimowe dekoracje tworzą wyjątkową atmosferę, a animacje pozwalają przenieść się myślami do miłych chwil w gronie rodziny. Ten klimat chcieliśmy odtworzyć w Galerii Północnej, zapraszając gości do wspólnego celebrowania przedświątecznych zakupów i przygotowań – mówi Emilia Szkudlarek, Dyrektor Marketingu Galerii Północnej.

Manufaktura pierniczków i spotkania ze Świętym Mikołajem

Do 23 grudnia pierwsza galeria handlowa na Białołęce zaprasza dzieci i dorosłych do udziału w bezpłatnych animacjach, które pozwolą wspólnie odkrywać magię Świąt:

* Na 1 piętrze Galerii Północnej obok sklepu Carry pojawi się Manufaktura Pierniczków, która zapachem korzennych przypraw będzie zachęcała gości wspólnego ozdabiania świeżo wypieczonych ciasteczek.

* Na małych i dużych poszukiwaczy świątecznej atmosfery czeka także stanowisko do wykonywania i ozdabiania świątecznych dekoracji.

* W każdy weekend na wyjątkową niespodziankę mogą liczyć najmłodsi - na 1 piętrze galerii obok salonu befree będzie na nich czekał Święty Mikołaj! W towarzystwie misiów polarnych spotka się z maluchami, aby wysłuchać gwiazdkowych życzeń i rozdać prezenty.

Świąteczne animacje w Galerii Północnej dostępne będą bezpłatnie w dni powszednie w godzinach

16.00-19.00 oraz w weekendy w godzinach 12.00-19.00.

Galeria Północna – doskonały adres na świąteczne zakupy

Zimowy klimat i polarne animacje to doskonały pretekst do odwiedzenia Galerii Północnej w poszukiwaniu świątecznych prezentów. Bogata oferta ponad 200 sklepów obejmująca poza odzieżą czy kosmetykami także zabawki, biżuterię, markowe torebki oraz sprzęt RTV/AGD, pozwoli w jednym miejscu znaleźć wymarzone podarunki dla całej rodziny. Paniom z pewnością przypadnie do gustu bogata oferta renomowanych salonów jubilerskich, wśród których znajdują się między innymi kultowe marki Pandora i Tous, Jubiler Gwiazd M&M Gold czy Red Rubin, specjalizujący się eleganckiej biżuterii z diamentami i kamieniami szlachetnymi. Wymarzone kobiece podarunki oferuje także nowy butik Saffiano, specjalizujący się w torebkach renomowanych światowych producentów takich jak Michael Kors, Furla czy Versace Jeans. Na panów czeka bogaty wybór sklepów z elektroniką, a wśród nich między innymi monobrandowe salony iSpot, Samsung i Sony Center oraz Euro RTV AGD, Media Expert i x-kom, którego otwarcie zaplanowane jest na 15 grudnia.

Wyjątkowa niespodzianka czeka także na najmłodszych klientów. Galeria Północna jest centrum rodzinnym, dlatego w ofercie nie mogło zabraknąć także sklepów dla dzieci oferujących zabawkami, książkami, gry oraz ubrania i obuwie. Każde dziecko będzie zachwycone z odwiedzin w pierwszy w Polsce sklepie sieci Hamleys, oficjalnego dostawcy zabawek na brytyjski dwór królewski. Sklep oferuje większość międzynarodowych, dobrze znanych marek, jak Lego, Nerf, Hasbro, Mattel czy Disney a także autorskie zabawki, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem dzieci na całym świecie. A przy okazji przedświątecznych zakupów warto także spędzić trochę czasu z najbliższymi - wybrać się na rodzinny obiad, obejrzeć film w kinie oraz zajrzeć do jednej z licznych stref animacji i skorzystać ze świątecznych atrakcji przygotowanych przez Galerię Północną.

Szczegółowe informacje dotyczące animacji świątecznych w Galerii Północnej dostępne są na stronie: http://www.galeriapolnocna.pl/wydarzenie/polarne-swieta-w-galerii-polnocnej