Pod Warszawą powstało wielkie centrum logistyczne Lidla. To jedyny taki obiekt w Europie

W Kałuszynie pod Warszawą powstał wielki magazyn towarów spożywczych i przemysłowych Lidla - jego powierzchnia ma wielkość ponad pięciu boisk piłkarskich. Lokalizacja magazynu ma pozwolić na rozwój sieci we wschodniej części Polski. Zgromadzone tam produkty będą rozwożone do sklepów w województwach: mazowieckim, podlaskim i lubelskim.

Powstanie centrum logistycznego oznacza również nowe miejsca pracy. Jak mówiła Aleksandra Robaszkiewicz, Communications Manager, Lidl Polska w rozmowie z portalem propertynews.pl, dzięki nowoczesnej infrastrukturze logistycznej zatrudnienie znajdzie tam ponad 200 osób. Lidl zatrudni pracowników na stanowiskach związanych z przyjmowaniem towaru, jego komisjonowaniem, wysyłką i utylizacją, a także na stanowiskach administracyjnych i kierowniczych.

Lidl zadbał również o to, by obiekt był przyjazny dla środowiska. Budynek wyróżnia się ekologicznymi rozwiązaniami, a wkrótce ma zdobyć certyfikat LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), zarezerwowany dla inwestycji spełniających wysokie standardy ochrony środowiska i energooszczędności.