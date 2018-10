Podaruj ciepło na zimę. Stowarzyszenie zbiera pieniądze na nową kotłownie. Bez niej stracą ogrzewanie

Jeśli nie uda się wybudować nowej kotłowni Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera będzie miało tej zimy poważny problem z zapewnieniem ciepła swoim podopiecznym. Stara, działająca resztką sił kotłownia może odmówić posłuszeństwa lada chwila, a to oznacza, że dom pomocy prowadzony przez stowarzyszenie straci jedyne źródło ciepła. Dlatego też podwarszawskie stowarzyszenie zdecydowało się na uruchomienie zbiórki pieniędzy za pośrednictwem serwisu zrzutka.pl. Potrzeba aż 80 tyś. złotych. Zbiórkę można znaleźć pod adresem zrzutka.pl/podaruj-cieplo-na-zime.

Zrzutka.pl to serwis, na którym każdy może ogłosić zbiórkę pieniędzy na wyznaczony cel. Internauci decydują jaką kwotę mogą przeznaczyć na pomoc danej osobie, firmie lub podmiotowi, wybierając różne progi finansowania.

Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera działa od 1994 r. Powstało jako trzecie co do kolejności stowarzyszenie alzheimerowskie w Polsce. Od 2004 r. posiadamy status OPP. Założycielami i członkami stowarzyszenia były rodziny opiekujące się chorymi na Alzheimera. Bardzo szybko okazało się, że opieka nad chorym w domu przerasta siły zmęczonego i wiekowego również opiekuna -czytamy w opisie zrzutki. Stowarzyszenie prowadzi w Ptaszkach Dom Pomocy znajdujący się w starym, drewnianym domu, który jest obecnie rozbudowywany, a do najpilniejszych zmian należy budowa nowej kotłowni.