Podaruj obiad potrzebującym. Piękna akcja sieci Kuchnia za Ścianą. Warszawiacy chętnie ją wspierają

Bywa tak, że małe gesty znaczą najwięcej. Idąc ulicą, często zupełnie nieświadomie mijamy ludzi, dla których ciepły, domowy obiad, zjedzony bez skrępowania w miłej atmosferze to coś nadzwyczajnego. Sieć restauracji Kuchnia za Ścianą zorganizowała akcję wspierającą właśnie takie osoby.

Każdy może zakupić specjalny kupon – zaproszenie w cenie 12,99 zł. Za tę kwotę funduje osobie bezdomnej danie główne, składające się z dania mięsnego, surówek i dodatków. Kuchnia za Ścianą do każdego obiadu dokłada gratis zupę i kompot, i organizuje obiad na wyłączność w jednej ze swoich restauracji.

Wszystkie kupony przekazywane są Fundacji Daj Herbatę, która od lat współpracuje z osobami bezdomnymi i doskonale zna ich potrzeby. Dla osób bezdomnych i wykluczonych społecznie jest to okazja, aby się spotkać, porozmawiać, w końcu poczuć się normalnie. Obiad mogą bez skrępowania zjeść na miejscu w lokalu lub zabrać ze sobą na wynos. Podarować obiad możecie tutaj.

Do akcji zainspirowały nas doświadczenia z naszych restauracji. Serwujemy w nich jedzenie na wagę w atrakcyjnych cenach, dlatego niektóre osoby, których nie stać na posiłek, przychodziły tam, aby poprosić przypadkowych klientów o kupienie im obiadu. Prawie zawsze byli przy tym dość mocno skrępowani, zresztą nic dziwnego, bo reakcje były różne. Niektórzy kupowali posiłek, inni czuli się napastowani, czasami trafiały do nas skargi od klientów. Dla obu stron była to sytuacja stresująca. Dlatego pomyśleliśmy, że można umożliwić tego typu wsparcie, by dla wszystkich możliwość pomocy była jak najłatwiejsza i jak najbardziej komfortowa - mówią właściciele Kuchni za Ścianą.