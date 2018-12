Podaruj wspólne chwile - 5 pomysłów na świąteczne prezenty

Wszystkie przedstawione pomysły mają wspólny mianownik - wręczając je, wręczamy przede wszystkim magiczne chwile spędzone razem, w gronie najbliższych, co może być miłą odmianą dla kolejnych książek czy świątecznych skarpet, które prędzej czy później wylądują na półce lub szafie.

Drugim kryterium wyszukiwania wyjątkowych atrakcji była ich uniwersalność. Dzięki temu ciocia cierpiąca na lęk wysokości uniknie wątpliwej przyjemności skoku na bungee, a przyjaciel, który boi się pająków nie wybierze się na wystawę jadowitych tarantul :)

5. Degustacja gorącej czekolady. Miły drobiazg, który umili dzień każdemu, bo... czy znacie kogoś, kto nie lubi czekolady? Jeżeli pragniecie podarować coś na osłodę życia - ten prezent będzie rewelacyjny. A skoro powszechnie wiadomo, że wszystko smakuje lepiej razem, to większość pijalni przygotowuje pakiety degustacyjne dla dwojga. Przybliżona cena takiego pakietu to 70zł, a ofertę taką przygotowały np. Pijalnie Czekolady Wedel https://www.wedelpijalnie.pl/pl

4. Kolacja w ciemności. Pomysł na intymne spędzenie czasu np. we dwoje. Posiłek w ciemności to nie tylko ciekawe doświadczenie, ale też uczta dla zmysłów. Zupełnie inaczej odczuwany zapach, smak i dotyk są doskonałą dla niezdrowych fast-foodów, czy szybkich i niedbałych posiłków przed telewizorem. Menu zawsze owiane jest tajemnicą… Koszt takiej kolacji dla dwojga waha się od 200-400zł. Więcej informacji oraz możliwość zakupienia voucherów znajdziecie pod adresem: https://www.dineinthedark.pl/pl/.

3. Pakiet day spa. Miłym pomysłem na spędzenie relaksujących chwil są popularne centra odnowy biologicznej. W pędzącym świecie pełnym pośpiechu i stresu odprężający dzień wśród olejków eterycznych z cudownie przyjemnymi zabiegami i masażami to perfekcyjny prezent dla osób lubiących leniwy wypoczynek wśród luksusu. Ceny wahają się od nawet 100zł do kwot powyżej tysiąca. Bogatą i atrakcyjna ofertę można znaleźć w serwisie groupon pod adresem https://www.groupon.pl/oferta/warszawa/day-spa

2. Świat kultury. Dla wielbicieli sztuki świetnym pomysłem na prezent będą bilety wstępu do kina, teatru, muzeum, opery i wielu innych. Powszechnie wiadomo, że w pędzącym świecie ciężko znaleźć chwilę, aby zebrać myśli, a co dopiero zorganizować rodzinne wyjście do teatru. Dlatego też w ramach prezentu możecie zrobić to za kogoś, spektakle w popularnych teatrach jak np. Teatr Kamienica, czy 6 Piętro znaleźć można w atrakcyjnych cenach, a zakup wejściówek ułatwi platforma https://ewejsciowki.pl/

1. Voucher do escape roomu. Ta propozycja wydaje się być najbardziej uniwersalnym prezentem, którym obdarować możemy więcej niż jedną osobę. Zabawa w escape roomie, czyli pokoju zagadek, to aktywna forma rozrywki zarówno dla par, znajomych jak i całej rodziny. Jeśli szukacie prezentu, który zapewni pełne wrażeń, emocji i adrenaliny chwile spędzone w gronie najbliższych - to czemu nie dać się zamknąć w jednym z pokojów zagadek i wspólnie spróbować swoich sił w rozwiązywaniu zagadek? Cena vouchera to około 160 zł za pokój, a zakupić go można w wiodącym warszawskim Escape Roomie: https://domzagadek.pl/escape-room-voucher